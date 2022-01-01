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Сверлильный станок Jet JDP-17, 400 В
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JDP-17, 400 В
    Арт. jet_480
    Сверлильный станок Jet JDP-17, 400 В

      Сверлильный станок Jet JDP-17, 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_480

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок JET JDP-17 716300T предназначается для профессиональных работ с деревом (также допускается сверление металла). Удобная регулировка по высоте рабочего стола становится возможной благодаря вращающейся рукояти и колонне с зубчатой рейкой. Максимальная частота вращения шпинделя позволяет производить шлифовку специальными насадками. Сверлильный узел и рабочий стол выполнены из чугуна, что практически исключает вибрации при работе и придает устойчивость агрегату. Точность глубины сверления заготовки контролируется благодаря лимбу и стопору - ограничителю, которые располагаются на рукояти. Регулировка скорости производится путем переустановки поликлиновых ремней. Быстрая и аккуратная смена диапазонов осуществляется без использования какого-либо инструмента и позволяет оставлять руки чистыми.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Лазерный указатель оси сверления
        • LED-подсветка рабочей области
        • 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола на угол до 90°
        • Поворотный рабочий стол
        • Два Т-образных паза в столе
        • Сменная вставка в центре стола с регулировкой высоты