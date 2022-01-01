Сверлильный станок Jet JDP-17, 400 В

Сверлильный станок JET JDP-17 716300T предназначается для профессиональных работ с деревом (также допускается сверление металла). Удобная регулировка по высоте рабочего стола становится возможной благодаря вращающейся рукояти и колонне с зубчатой рейкой. Максимальная частота вращения шпинделя позволяет производить шлифовку специальными насадками. Сверлильный узел и рабочий стол выполнены из чугуна, что практически исключает вибрации при работе и придает устойчивость агрегату. Точность глубины сверления заготовки контролируется благодаря лимбу и стопору - ограничителю, которые располагаются на рукояти. Регулировка скорости производится путем переустановки поликлиновых ремней. Быстрая и аккуратная смена диапазонов осуществляется без использования какого-либо инструмента и позволяет оставлять руки чистыми.



Преимущества