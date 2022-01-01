Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В

Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F 10000380T оборудован всем необходимым для эффективной работы: тиски надежно удерживают деталь в процессе сверления, быстрозажимной патрон экономит время на замену оснастки, миллиметровая шкала дает возможность контролировать глубину получаемого отверстия, а реверс электродвигателя существенно облегчает высвобождение застрявшего сверла из заготовки. Широкий скоростной диапазон позволяет работать с материалами различной твердости.



Преимущества