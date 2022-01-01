Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
Арт. jet_261
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Мощность, Вт
|1000
|
Напряжение сети, В
|380
- Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F 10000380T оборудован всем необходимым для эффективной работы: тиски надежно удерживают деталь в процессе сверления, быстрозажимной патрон экономит время на замену оснастки, миллиметровая шкала дает возможность контролировать глубину получаемого отверстия, а реверс электродвигателя существенно облегчает высвобождение застрявшего сверла из заготовки. Широкий скоростной диапазон позволяет работать с материалами различной твердости.
Преимущества
- Оптимальный вес конструкции
- Наклон рабочего стола в диапазоне от -45 до +45 градусов
- Вылет шпинделя - 215 мм
- Посадка патрона - В16
- Две ступени скорости переключаются перестановкой редукторного ремня
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Материал стола и сверлильной части - чугун
- Износоустойчивость
- Диаметр сверления: до 25 мм
- Выходная мощность - 550 Вт