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Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
    Арт. jet_261
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В

      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_261

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F 10000380T оборудован всем необходимым для эффективной работы: тиски надежно удерживают деталь в процессе сверления, быстрозажимной патрон экономит время на замену оснастки, миллиметровая шкала дает возможность контролировать глубину получаемого отверстия, а реверс электродвигателя существенно облегчает высвобождение застрявшего сверла из заготовки. Широкий скоростной диапазон позволяет работать с материалами различной твердости.

        Преимущества

        • Оптимальный вес конструкции
        • Наклон рабочего стола в диапазоне от -45 до +45 градусов
        • Вылет шпинделя - 215 мм
        • Посадка патрона - В16
        • Две ступени скорости переключаются перестановкой редукторного ремня
        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Материал стола и сверлильной части - чугун
        • Износоустойчивость
        • Диаметр сверления: до 25 мм
        • Выходная мощность - 550 Вт