Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT

JDP-20FT – это самый мощный станок в линейке станков с ременным приводом от двигателя на шпиндель. Главное отличие от станков такого класса, это конус шпинделя. Шпиндель станка имеет конус МК-4, благодаря этому, ну и конечно двигателю мощностью 0,85 кВт, станок способен сверлить отверстия в заготовках диаметром 32 мм. Не забывайте, что при этом на станке установлен асинхронный двигатель, подключается он к сети 380В и весь момент от двигателя передается через шкивы и ремни.

Преимущества