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Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
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Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Арт. jet_16590
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT

      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-20FT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16590

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		850
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • JDP-20FT – это самый мощный станок в линейке станков с ременным приводом от двигателя на шпиндель. Главное отличие от станков такого класса, это конус шпинделя. Шпиндель станка имеет конус МК-4, благодаря этому, ну и конечно двигателю мощностью 0,85 кВт, станок способен сверлить отверстия в заготовках диаметром 32 мм. Не забывайте, что при этом на станке установлен асинхронный двигатель, подключается он к сети 380В и весь момент от двигателя передается через шкивы и ремни.

        Преимущества

        • Ременной привод
        • Чугунный стол
        • Лазерный указатель