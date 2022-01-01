Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM

Сверлильный станок JET JDP-8BM представляет собой качественное оборудование для обработки деталей. Для удобства работы имеется регулируемый ограничитель глубины сверления. Миллиметровая шкала позволяет определить точную глубину отверстия. Прочность конструкции обеспечивается чугунным столом. Рабочий стол можно поднимать и опускать, менять угол наклона для получения оптимального результата работы. Станок не нагревается при продолжительной работе. Оборудование комплектуется тисками. Если потребуется обработать большую деталь, то стол можно отвести сторону, развернув его на колонне.



Преимущества