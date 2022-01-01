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Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Арт. jet_16410
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM

      Настольный сверлильный станок Jet JDP-8BM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_16410

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок JET JDP-8BM представляет собой качественное оборудование для обработки деталей. Для удобства работы имеется регулируемый ограничитель глубины сверления. Миллиметровая шкала позволяет определить точную глубину отверстия. Прочность конструкции обеспечивается чугунным столом. Рабочий стол можно поднимать и опускать, менять угол наклона для получения оптимального результата работы. Станок не нагревается при продолжительной работе. Оборудование комплектуется тисками. Если потребуется обработать большую деталь, то стол можно отвести сторону, развернув его на колонне.

        Преимущества

        • Защитный экран
        • Поворотный стол
        • Небольшой вес
        • Настольный станок