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Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Арт. jet_472
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34

      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_472

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34 10000390M используется в домашних мастерских или небольших производствах. Модель позволяет быстро и аккуратно сверлить отверстия в заготовках. Мощный однофазный двигатель успешно справляется с любыми нагрузками и поддерживает высокие обороты длительное время. На сверлильный патрон надет специальный защитный кожух, чтобы образующиеся опилки и стружка не летели в сторону оператора. Для удобства в работе предусматривается ограничитель глубины сверления. Рабочий стол поворачивается в обе стороны на 90 градусов.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Лазерный указатель оси сверления
        • Регулировка наклона сверлильной части
        • Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Поворотный рабочий стол
        • Быстрозажимной сверлильный патрон