Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34 10000390M используется в домашних мастерских или небольших производствах. Модель позволяет быстро и аккуратно сверлить отверстия в заготовках. Мощный однофазный двигатель успешно справляется с любыми нагрузками и поддерживает высокие обороты длительное время. На сверлильный патрон надет специальный защитный кожух, чтобы образующиеся опилки и стружка не летели в сторону оператора. Для удобства в работе предусматривается ограничитель глубины сверления. Рабочий стол поворачивается в обе стороны на 90 градусов.



Преимущества