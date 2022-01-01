Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34
Арт. jet_472
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|600
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Напряжение сети, В
|220
- Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34 10000390M используется в домашних мастерских или небольших производствах. Модель позволяет быстро и аккуратно сверлить отверстия в заготовках. Мощный однофазный двигатель успешно справляется с любыми нагрузками и поддерживает высокие обороты длительное время. На сверлильный патрон надет специальный защитный кожух, чтобы образующиеся опилки и стружка не летели в сторону оператора. Для удобства в работе предусматривается ограничитель глубины сверления. Рабочий стол поворачивается в обе стороны на 90 градусов.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- Регулировка наклона сверлильной части
- Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Поворотный рабочий стол
- Быстрозажимной сверлильный патрон