Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
Арт. jet_473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|600
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Напряжение сети, В
|220
- Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F отличается широкими возможностями настройки: сверлильный узел перемещается по горизонтальной колонне, а так же наклоняется на угол до 90 градусов влево или до 45 градусов вправо. Благодаря лазеру оператор легко и точно определяет место сверления. Быстрозажимной патрон облегчает процесс замены оснастки. Прочные материалы станка обеспечивают его долгий срок службы и устойчивость к износу. Модель широко применяется в условиях производства разнообразных деревянных конструкций, например, мебели.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- Регулировка наклона сверлильной части
- Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Поворотный рабочий стол
- Быстрозажимной сверлильный патрон