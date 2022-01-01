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Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Арт. jet_473
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
    Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F
      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F

      Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_473

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F отличается широкими возможностями настройки: сверлильный узел перемещается по горизонтальной колонне, а так же наклоняется на угол до 90 градусов влево или до 45 градусов вправо. Благодаря лазеру оператор легко и точно определяет место сверления. Быстрозажимной патрон облегчает процесс замены оснастки. Прочные материалы станка обеспечивают его долгий срок службы и устойчивость к износу. Модель широко применяется в условиях производства разнообразных деревянных конструкций, например, мебели.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Контроль глубины сверления по лимбу
        • Лазерный указатель оси сверления
        • Регулировка наклона сверлильной части
        • Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Поворотный рабочий стол
        • Быстрозажимной сверлильный патрон