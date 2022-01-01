Радиально-сверлильный станок Jet JDR-34F отличается широкими возможностями настройки: сверлильный узел перемещается по горизонтальной колонне, а так же наклоняется на угол до 90 градусов влево или до 45 градусов вправо. Благодаря лазеру оператор легко и точно определяет место сверления. Быстрозажимной патрон облегчает процесс замены оснастки. Прочные материалы станка обеспечивают его долгий срок службы и устойчивость к износу. Модель широко применяется в условиях производства разнообразных деревянных конструкций, например, мебели.



Преимущества