Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
Найти аналог
Шлифовальные станки
    Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
    Арт. jet_17026
    Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
    Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
    Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
    Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
      Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
      Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
      Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
      Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M

      Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_17026

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • JDS-12X-M настольный дисковый шлифовальный станок, предназначенный для «хобийной» эксплуатации и небольших мастерских. Преимущество данной модели – сочетание высокой мощности и массивной устойчивой конструкции: корпус-основание, рабочий стол и сам диск сделаны из тяжелых чугунных отливок. Это обеспечивает жесткость и отсутствие вибраций, что благоприятно сказывается на качестве шлифования и удобстве работы. Для обеспечения безопасности и удобства эксплуатации шлифовальный диск оборудован тормозом. Колодка расположена в верхней части защитного кожуха и прижимается вручную через кнопку-грибок. Этот механизм в разы сокращает время свободного выбега, которое у станков данного типа очень велико из-за низкого внутреннего трения (диск посажен прямо на вал двигателя) и большого момента инерции подвижных частей. Заготовку размещают на регулируемом опорном столе. Он оборудован винтовым зажимом-фиксатором и рукояткой привода зубчато-секторного механизма, которым и производят наклон. Для контроля положения предусмотрена транспортирная шкала с четкой качественно выполненной разметкой через один градус и подпружиненные фиксаторы нескольких распространенных в обработке углов. В поверхности стола сделан Т-образный паз для скользящего углового упора или для фиксации вспомогательных приспособлений.

        Преимущества

        • Рукоятка тормоза для быстрой остановки после выключения двигателя
        • Корпус шлифовальной части из чугунного литья
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка угла наклона рабочего стола
        • Фиксаторы для быстрой установки часто используемых углов
        • Т-образный паз для установки упора