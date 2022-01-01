Тарельчатый шлифовальный станок Jet JDS-12X-M
Арт. jet_17026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- JDS-12X-M настольный дисковый шлифовальный станок, предназначенный для «хобийной» эксплуатации и небольших мастерских. Преимущество данной модели – сочетание высокой мощности и массивной устойчивой конструкции: корпус-основание, рабочий стол и сам диск сделаны из тяжелых чугунных отливок. Это обеспечивает жесткость и отсутствие вибраций, что благоприятно сказывается на качестве шлифования и удобстве работы. Для обеспечения безопасности и удобства эксплуатации шлифовальный диск оборудован тормозом. Колодка расположена в верхней части защитного кожуха и прижимается вручную через кнопку-грибок. Этот механизм в разы сокращает время свободного выбега, которое у станков данного типа очень велико из-за низкого внутреннего трения (диск посажен прямо на вал двигателя) и большого момента инерции подвижных частей. Заготовку размещают на регулируемом опорном столе. Он оборудован винтовым зажимом-фиксатором и рукояткой привода зубчато-секторного механизма, которым и производят наклон. Для контроля положения предусмотрена транспортирная шкала с четкой качественно выполненной разметкой через один градус и подпружиненные фиксаторы нескольких распространенных в обработке углов. В поверхности стола сделан Т-образный паз для скользящего углового упора или для фиксации вспомогательных приспособлений.Преимущества
- Рукоятка тормоза для быстрой остановки после выключения двигателя
- Корпус шлифовальной части из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Фиксаторы для быстрой установки часто используемых углов
- Т-образный паз для установки упора