Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-1 – самый малогабаритный в своей серии. Предназначен для аккуратного и точного сверления и фрезеровки заготовок. Выходная мощность 0,15 кВт. Потребляемая мощность 0,25 кВт



Преимущества