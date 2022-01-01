Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
Арт. jet_274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|150
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-1 – самый малогабаритный в своей серии. Предназначен для аккуратного и точного сверления и фрезеровки заготовок. Выходная мощность 0,15 кВт. Потребляемая мощность 0,25 кВт
Преимущества
- Предназначен для индивидуального применения
- Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
- Коллекторный двигатель, имеет плавную регулировку скорости вращения
- Устойчивая скорость вращения
- Правое и левое вращение шпинделя
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Индикатор перегрузки
- Удобная панель управления