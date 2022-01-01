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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
    Арт. jet_274
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_274

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		150
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-1 – самый малогабаритный в своей серии. Предназначен для аккуратного и точного сверления и фрезеровки заготовок. Выходная мощность 0,15 кВт. Потребляемая мощность 0,25 кВт

        Преимущества

        • Предназначен для индивидуального применения
        • Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
        • Коллекторный двигатель, имеет плавную регулировку скорости вращения
        • Устойчивая скорость вращения
        • Правое и левое вращение шпинделя
        • Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
        • Индикатор перегрузки
        • Удобная панель управления