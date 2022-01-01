Преимущества

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Прочная чугунная стойка с толстыми стенками

Надежный двигатель для стабильной работы

Большой рабочий стол с регулируемыми клиновидными планками

Головка может поворачиваться на 360°

Износостойкие подшипники опор шпинделя

Шпиндель может вращаться в обе стороны

Специальный упор для выставления нужной глубины сверления

Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-15 350017M - мощный профессиональный станок для обработки металлических заготовок. Усиленная конструкция отлично сочетается с мощным мотором и позволяет производить большой объем работ. Массивная станина, выполненная из серого чугуна сводит рабочие вибрации к минимуму. Шпиндель может поворачиваться в обе стороны на 360°. Потребляемая мощность станка - 1300 Вт, выходная - 750 Вт.