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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Арт. jet_285
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_285

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-15 350017M - мощный профессиональный станок для обработки металлических заготовок. Усиленная конструкция отлично сочетается с мощным мотором и позволяет производить большой объем работ. Массивная станина, выполненная из серого чугуна сводит рабочие вибрации к минимуму. Шпиндель может поворачиваться в обе стороны на 360°. Потребляемая мощность станка - 1300 Вт, выходная - 750 Вт.

        Преимущества

        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Прочная чугунная стойка с толстыми стенками
        • Надежный двигатель для стабильной работы
        • Большой рабочий стол с регулируемыми клиновидными планками
        • Головка может поворачиваться на 360°
        • Износостойкие подшипники опор шпинделя
        • Шпиндель может вращаться в обе стороны
        • Специальный упор для выставления нужной глубины сверления