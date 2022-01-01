Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-15
Арт. jet_285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-15 350017M - мощный профессиональный станок для обработки металлических заготовок. Усиленная конструкция отлично сочетается с мощным мотором и позволяет производить большой объем работ. Массивная станина, выполненная из серого чугуна сводит рабочие вибрации к минимуму. Шпиндель может поворачиваться в обе стороны на 360°. Потребляемая мощность станка - 1300 Вт, выходная - 750 Вт.
Преимущества
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Прочная чугунная стойка с толстыми стенками
- Надежный двигатель для стабильной работы
- Большой рабочий стол с регулируемыми клиновидными планками
- Головка может поворачиваться на 360°
- Износостойкие подшипники опор шпинделя
- Шпиндель может вращаться в обе стороны
- Специальный упор для выставления нужной глубины сверления