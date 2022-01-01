Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-18 широко используется на предприятиях по изготовлению металлоконструкций. Предназначен для сверления, зенкерования и фрезерования поверхностей. Рабочий стол перемещается в трех плоскостях при помощи удобных рукоятей. Защитный кожух обеспечивает безопасность оператора, исключая попадание вылетающей стружки в глаза. В комплект поставляются зажимные тиски, которые крепятся на рабочий стол и позволяет надежно зафиксировать обрабатываемую деталь. Станок отличается длительным временем непрерывной работы и точностью выполнения операций.



Преимущества