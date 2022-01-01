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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-18
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Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-18
    Арт. jet_286
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-18

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_286

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-18 широко используется на предприятиях по изготовлению металлоконструкций. Предназначен для сверления, зенкерования и фрезерования поверхностей. Рабочий стол перемещается в трех плоскостях при помощи удобных рукоятей. Защитный кожух обеспечивает безопасность оператора, исключая попадание вылетающей стружки в глаза. В комплект поставляются зажимные тиски, которые крепятся на рабочий стол и позволяет надежно зафиксировать обрабатываемую деталь. Станок отличается длительным временем непрерывной работы и точностью выполнения операций.

        Преимущества

        • Рабочий стол перемещается в трех плоскостях
        • Безопасность
        • Надежная фиксация заготовки
        • Длительное время непрерывной работы
        • Высокое качество выполнения работ
        • Регулирование скорости вращения шпинделя
        • Точность сверления
        • Большой рабочий стол
        • Прочная металлическая конструкция