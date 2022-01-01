Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-18
Арт. jet_286
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Мощность, Вт
|1500
|
Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок Jet Jmd-18 широко используется на предприятиях по изготовлению металлоконструкций. Предназначен для сверления, зенкерования и фрезерования поверхностей. Рабочий стол перемещается в трех плоскостях при помощи удобных рукоятей. Защитный кожух обеспечивает безопасность оператора, исключая попадание вылетающей стружки в глаза. В комплект поставляются зажимные тиски, которые крепятся на рабочий стол и позволяет надежно зафиксировать обрабатываемую деталь. Станок отличается длительным временем непрерывной работы и точностью выполнения операций.
Преимущества
- Рабочий стол перемещается в трех плоскостях
- Безопасность
- Надежная фиксация заготовки
- Длительное время непрерывной работы
- Высокое качество выполнения работ
- Регулирование скорости вращения шпинделя
- Точность сверления
- Большой рабочий стол
- Прочная металлическая конструкция