Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1L 50000045M представляет собой современное оборудование для выполнения работ по металлу. Для удобства оператора основные элементы управления вынесены на переднюю панель агрегата. Есть кнопка аварийного отключения. Коллекторный двигатель машины имеет плавную регулировку числа оборотов для аккуратного выполнения работ по сверлению и фрезеровке в наиболее подходящем режиме. Корпус агрегата выполнен из серого чугуна, что снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации.



Преимущества