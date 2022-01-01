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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Арт. jet_275
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_275

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1L 50000045M представляет собой современное оборудование для выполнения работ по металлу. Для удобства оператора основные элементы управления вынесены на переднюю панель агрегата. Есть кнопка аварийного отключения. Коллекторный двигатель машины имеет плавную регулировку числа оборотов для аккуратного выполнения работ по сверлению и фрезеровке в наиболее подходящем режиме. Корпус агрегата выполнен из серого чугуна, что снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Предназначен для индивидуального применения
        • Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
        • Коллекторный двигатель, имеет плавную регулировку частоты вращения в двух диапазонах
        • Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
        • Правое и левое вращение шпинделя
        • Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
        • Удобная панель управления