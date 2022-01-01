Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-1L
Арт. jet_275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1L 50000045M представляет собой современное оборудование для выполнения работ по металлу. Для удобства оператора основные элементы управления вынесены на переднюю панель агрегата. Есть кнопка аварийного отключения. Коллекторный двигатель машины имеет плавную регулировку числа оборотов для аккуратного выполнения работ по сверлению и фрезеровке в наиболее подходящем режиме. Корпус агрегата выполнен из серого чугуна, что снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Предназначен для индивидуального применения
- Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
- Коллекторный двигатель, имеет плавную регулировку частоты вращения в двух диапазонах
- Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
- Правое и левое вращение шпинделя
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Удобная панель управления