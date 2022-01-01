Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
Арт. jet_280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-2S 230В 50000060M - профессиональный агрегат для обработки металлических поверхностей. Корпус выполнен из устойчивого к вибрациям высокопрочного чугуна, что является гарантией долговечности оборудования. Устройство оснащается цифровой индикацией рабочих параметров. Шпиндель станка имеет возможность закрепления специального инструмента для выполнения различных видов работ - фрезерования, сверления, резьбонарезания и других. Оборудование устанавливается на специальную тумбу, также предоставляется возможность крепления на верстак с помощью отверстий в основании. Т-образные пазы позволяют устанавливать на рабочий стол дополнительные приспособления - например, тиски для надежной фиксации заготовки в процессе обработки. Комплектующие агрегата отвечают всем требованиям высокого качества. Модель не нуждается в частом и сложном техническом обслуживании.
Преимущества
- Чугунный корпус
- Цифровая индикация вылета пиноли
- Правое и левое вращение шпинделя
- Плавная регулировка вращения шпинделя