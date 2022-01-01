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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Арт. jet_280
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-2S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_280

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-2S 230В 50000060M - профессиональный агрегат для обработки металлических поверхностей. Корпус выполнен из устойчивого к вибрациям высокопрочного чугуна, что является гарантией долговечности оборудования. Устройство оснащается цифровой индикацией рабочих параметров. Шпиндель станка имеет возможность закрепления специального инструмента для выполнения различных видов работ - фрезерования, сверления, резьбонарезания и других. Оборудование устанавливается на специальную тумбу, также предоставляется возможность крепления на верстак с помощью отверстий в основании. Т-образные пазы позволяют устанавливать на рабочий стол дополнительные приспособления - например, тиски для надежной фиксации заготовки в процессе обработки. Комплектующие агрегата отвечают всем требованиям высокого качества. Модель не нуждается в частом и сложном техническом обслуживании.

        Преимущества

        • Чугунный корпус
        • Цифровая индикация вылета пиноли
        • Правое и левое вращение шпинделя
        • Плавная регулировка вращения шпинделя