Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-2S 230В 50000060M - профессиональный агрегат для обработки металлических поверхностей. Корпус выполнен из устойчивого к вибрациям высокопрочного чугуна, что является гарантией долговечности оборудования. Устройство оснащается цифровой индикацией рабочих параметров. Шпиндель станка имеет возможность закрепления специального инструмента для выполнения различных видов работ - фрезерования, сверления, резьбонарезания и других. Оборудование устанавливается на специальную тумбу, также предоставляется возможность крепления на верстак с помощью отверстий в основании. Т-образные пазы позволяют устанавливать на рабочий стол дополнительные приспособления - например, тиски для надежной фиксации заготовки в процессе обработки. Комплектующие агрегата отвечают всем требованиям высокого качества. Модель не нуждается в частом и сложном техническом обслуживании.



Преимущества