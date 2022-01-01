Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-3T
Арт. jet_283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-3T 50000050LM обладает высокопрочным корпусом из серого чугуна. Устройство разработано преимущественно для частного использования, не предназначено для производственных целей. Станок выполняет множество работ, таких как сверление, нарезание резьбы, фрезерование по плоскости, а также развертывание отверстий в различных деталях и изделий не только из металла, но и других материалов. Модель подходит для установки на верстаке на комфортной для оператора высоте, крепится к нему при помощи винтов (необходимо просверлить подходящие для этого отверстия). Нормальная работа станка гарантируется при температуре от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Преимущества
- Стойка и станина станка изготовлена из серого чугуна
- Мощный бесколлекторный двигатель
- Оснащен функцией реверса
- Наличие плавной регулировки скорости вращения шпинделя
- Цифровая индикация скорости вращения шпинделя
- Опция автоматической подачи рабочего стола по оси X
- Функция микроподачи шпинделя
- Цифровая индикация вылета шпинделя
- Механизм поворота головы станка влево на 30°, вправо на 90°
- Наличие возможности нарезки резьбы
- Большой момент вращения и устойчивая скорость вращения
- Устройство цифровой индикации (УЦИ) для 3х осей (JMD-3T DRO)