Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-3T
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-3T
    Арт. jet_283
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-3T

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-3T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_283

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-3T 50000050LM обладает высокопрочным корпусом из серого чугуна. Устройство разработано преимущественно для частного использования, не предназначено для производственных целей. Станок выполняет множество работ, таких как сверление, нарезание резьбы, фрезерование по плоскости, а также развертывание отверстий в различных деталях и изделий не только из металла, но и других материалов. Модель подходит для установки на верстаке на комфортной для оператора высоте, крепится к нему при помощи винтов (необходимо просверлить подходящие для этого отверстия). Нормальная работа станка гарантируется при температуре от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха не более 80%.

        Преимущества

        • Стойка и станина станка изготовлена из серого чугуна
        • Мощный бесколлекторный двигатель
        • Оснащен функцией реверса
        • Наличие плавной регулировки скорости вращения шпинделя
        • Цифровая индикация скорости вращения шпинделя
        • Опция автоматической подачи рабочего стола по оси X
        • Функция микроподачи шпинделя
        • Цифровая индикация вылета шпинделя
        • Механизм поворота головы станка влево на 30°, вправо на 90°
        • Наличие возможности нарезки резьбы
        • Большой момент вращения и устойчивая скорость вращения
        • Устройство цифровой индикации (УЦИ) для 3х осей (JMD-3T DRO)