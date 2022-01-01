Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-3T 50000050LM обладает высокопрочным корпусом из серого чугуна. Устройство разработано преимущественно для частного использования, не предназначено для производственных целей. Станок выполняет множество работ, таких как сверление, нарезание резьбы, фрезерование по плоскости, а также развертывание отверстий в различных деталях и изделий не только из металла, но и других материалов. Модель подходит для установки на верстаке на комфортной для оператора высоте, крепится к нему при помощи винтов (необходимо просверлить подходящие для этого отверстия). Нормальная работа станка гарантируется при температуре от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха не более 80%.



Преимущества