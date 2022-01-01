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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Арт. jet_14340
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14340

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1L используется в мастерских профессиональной металлообработки. Помимо фрезерования модель применяется для сверления отверстий диаметром от 1 мм до 13 мм. Стойка наклоняется в обе стороны на угол до 45 градусов, что существенно расширяет возможности агрегата. Конструкция стола включает 3 Т-образных паза для установки дополнительного оборудования - тисков, упоров и прочего. Выходная мощность двигателя равняется 500 Вт.

        Преимущества

        • Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
        • Безколлекторный двигатель имеет плавную регулировку частоты вращения
        • Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
        • Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа "ласточкин хвост"
        • Удобная панель управления
        • Индикатор перегрузки