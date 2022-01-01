Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X1L
Арт. jet_14340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1L используется в мастерских профессиональной металлообработки. Помимо фрезерования модель применяется для сверления отверстий диаметром от 1 мм до 13 мм. Стойка наклоняется в обе стороны на угол до 45 градусов, что существенно расширяет возможности агрегата. Конструкция стола включает 3 Т-образных паза для установки дополнительного оборудования - тисков, упоров и прочего. Выходная мощность двигателя равняется 500 Вт.
Преимущества
- Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
- Безколлекторный двигатель имеет плавную регулировку частоты вращения
- Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа "ласточкин хвост"
- Удобная панель управления
- Индикатор перегрузки