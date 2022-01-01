Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1L используется в мастерских профессиональной металлообработки. Помимо фрезерования модель применяется для сверления отверстий диаметром от 1 мм до 13 мм. Стойка наклоняется в обе стороны на угол до 45 градусов, что существенно расширяет возможности агрегата. Конструкция стола включает 3 Т-образных паза для установки дополнительного оборудования - тисков, упоров и прочего. Выходная мощность двигателя равняется 500 Вт.



Преимущества