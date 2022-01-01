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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Арт. jet_15718
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S DRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15718

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X2S DRO - качественное и надежное оборудование для обработки металлических заготовок. Функциональность станка включает в себя нарезание резьбы вплоть до М12. Плавная регулировка скоростей позволяет подобрать оптимальные обороты. Рабочий стол перемещается по двум осям, оснащен тремя Т-образными пазами для крепления тисков. Максимальный диаметр сверления для стали составляет 20 мм, для чугуна - 22 мм. Бесколлекторный двигатель обладает мощностью 750 Вт. В комплекте со станком поставляется также набор инструментов для обслуживания и ПУ с электронной индикацией частоты вращения шпинделя. Станок оснащен понятной панелью управления и удобными рукоятками. Масса станка составляет 110 килограммов, что позволяет использовать его в качестве настольного оборудования.

        Преимущества

        • Цифровая индикация положения пиноли
        • Прочное основание станка
        • Удобное управление
        • Защитный экран
        • 3 Т-образных паза
        • Защитный кожух для станка
        • Высокое качество оборудования