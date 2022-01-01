Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X2S DRO - качественное и надежное оборудование для обработки металлических заготовок. Функциональность станка включает в себя нарезание резьбы вплоть до М12. Плавная регулировка скоростей позволяет подобрать оптимальные обороты. Рабочий стол перемещается по двум осям, оснащен тремя Т-образными пазами для крепления тисков. Максимальный диаметр сверления для стали составляет 20 мм, для чугуна - 22 мм. Бесколлекторный двигатель обладает мощностью 750 Вт. В комплекте со станком поставляется также набор инструментов для обслуживания и ПУ с электронной индикацией частоты вращения шпинделя. Станок оснащен понятной панелью управления и удобными рукоятками. Масса станка составляет 110 килограммов, что позволяет использовать его в качестве настольного оборудования.



Преимущества