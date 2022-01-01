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Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
Найти аналог
Сверлильные станки
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Арт. jet_281
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
    Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S

      Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_281

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X2S 50000065M является моделью индустриального класса и позволяет обрабатывать металлические поверхности. Установка выполняется из высокопрочного чугуна, что существенно минимизирует уровень вибраций во время работы, а также значительно продлевает срок службы. Станок оснащается панелью управления с цифровой индикацией рабочих параметров. Основной особенностью данного устройства является выполнение в заготовках резьбы высокого качества. Агрегат оборудуется кнопкой реверса, что исключает возможность поломки метчика во время нарезки.

        Преимущества

        • Высокое качество комплектующих
        • Плавная регулировка вращения шпинделя
        • Выходная мощность - 0.75 кВт/S1 100%
        • Цифровая индикация вылета пиноли
        • Возможность микроподачи вылета пиноли обеспечивает точное фрезерование на заданную глубину
        • Передача - ременная (зубчатый ремень)
        • Тип электродвигателя - бесколлекторный
        • Направляющие типа "ласточкин хвост" закалены и отшлифованы, а также имеют возможность регулировки по мере износа посредством клина