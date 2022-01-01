Фрезерно-сверлильный станок Jet JMD-X2S
Арт. jet_281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X2S 50000065M является моделью индустриального класса и позволяет обрабатывать металлические поверхности. Установка выполняется из высокопрочного чугуна, что существенно минимизирует уровень вибраций во время работы, а также значительно продлевает срок службы. Станок оснащается панелью управления с цифровой индикацией рабочих параметров. Основной особенностью данного устройства является выполнение в заготовках резьбы высокого качества. Агрегат оборудуется кнопкой реверса, что исключает возможность поломки метчика во время нарезки.
Преимущества
- Высокое качество комплектующих
- Плавная регулировка вращения шпинделя
- Выходная мощность - 0.75 кВт/S1 100%
- Цифровая индикация вылета пиноли
- Возможность микроподачи вылета пиноли обеспечивает точное фрезерование на заданную глубину
- Передача - ременная (зубчатый ремень)
- Тип электродвигателя - бесколлекторный
- Направляющие типа "ласточкин хвост" закалены и отшлифованы, а также имеют возможность регулировки по мере износа посредством клина