Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X2S 50000065M является моделью индустриального класса и позволяет обрабатывать металлические поверхности. Установка выполняется из высокопрочного чугуна, что существенно минимизирует уровень вибраций во время работы, а также значительно продлевает срок службы. Станок оснащается панелью управления с цифровой индикацией рабочих параметров. Основной особенностью данного устройства является выполнение в заготовках резьбы высокого качества. Агрегат оборудуется кнопкой реверса, что исключает возможность поломки метчика во время нарезки.



Преимущества