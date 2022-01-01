JET JML-1014i Токарный станок по дереву
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, Вт
|350
|
Напряжение сети, В
|230
|
Габариты, мм
|630x200x360
|
Ход пиноли, мм
|50
Токарный станок по дереву компактного класса Jet JML-1014i предназначен для использования в профессиональных и любительских целях. Небольшая по габаритам конструкция собрана целиком из литых чугунных деталей, что обеспечивает станку достаточную жесткость и массивность для комфортной работы без вибраций. Основное назначение JML-1014i – обтачивание небольших заготовок, таких как мебельная фурнитура, подсвечники, украшения, наконечники, блюдца и небольшие чаши. Конструкция станка продумана до мелочей: для переустановки ремня никаких инструментов не нужно, регулировки положения подручника и задней бабки производятся после ослабления эксцентриковых фиксаторов, что признано самым эргономичным решением. Предусмотрено делительное устройство, полезное не только в работе, но и для быстрой и удобной смены оснастки на шпинделе.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- 6-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Адаптер 1'' x 8 TPI/ М33 х 3,5.