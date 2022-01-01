JET JML-1014i Токарный станок по дереву

Токарный станок по дереву компактного класса Jet JML-1014i предназначен для использования в профессиональных и любительских целях. Небольшая по габаритам конструкция собрана целиком из литых чугунных деталей, что обеспечивает станку достаточную жесткость и массивность для комфортной работы без вибраций. Основное назначение JML-1014i – обтачивание небольших заготовок, таких как мебельная фурнитура, подсвечники, украшения, наконечники, блюдца и небольшие чаши. Конструкция станка продумана до мелочей: для переустановки ремня никаких инструментов не нужно, регулировки положения подручника и задней бабки производятся после ослабления эксцентриковых фиксаторов, что признано самым эргономичным решением. Предусмотрено делительное устройство, полезное не только в работе, но и для быстрой и удобной смены оснастки на шпинделе.

Особенности:

Массивная чугунная станина;

6-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.