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JET JML-1014i Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JML-1014i Токарный станок по дереву
    Арт. jet_437
    JET JML-1014i Токарный станок по дереву
    JET JML-1014i Токарный станок по дереву
    JET JML-1014i Токарный станок по дереву
    JET JML-1014i Токарный станок по дереву
      JET JML-1014i Токарный станок по дереву
      JET JML-1014i Токарный станок по дереву
      JET JML-1014i Токарный станок по дереву
      JET JML-1014i Токарный станок по дереву

      JET JML-1014i Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_437

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		630x200x360
      Ход пиноли, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Токарный станок по дереву компактного класса Jet JML-1014i предназначен для использования в профессиональных и любительских целях. Небольшая по габаритам конструкция собрана целиком из литых чугунных деталей, что обеспечивает станку достаточную жесткость и массивность для комфортной работы без вибраций. Основное назначение JML-1014i – обтачивание небольших заготовок, таких как мебельная фурнитура, подсвечники, украшения, наконечники, блюдца и небольшие чаши. Конструкция станка продумана до мелочей: для переустановки ремня никаких инструментов не нужно, регулировки положения подручника и задней бабки производятся после ослабления эксцентриковых фиксаторов, что признано самым эргономичным решением. Предусмотрено делительное устройство, полезное не только в работе, но и для быстрой и удобной смены оснастки на шпинделе.

        Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • 6-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток;
        • Адаптер 1'' x 8 TPI/ М33 х 3,5.