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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
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Шлифовальные станки
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
    Арт. jet_421
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10

      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_421

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JOVS-10 – профессиональный станок для шлифования криволинейных кромок. Двигатель большой мощности и осцилляционный механизм, работающий в масляной ванне, обеспечивают длительный срок службы станка. Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную (135 кг) конструкцию с напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций.

        Преимущества

        • Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
        • Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Напольное исполнение