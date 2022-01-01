Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10

Преимущества

Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки

Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами

Регулировка наклона рабочего стола

Рабочий стол из чугунного литья

Напольное исполнение

Jet JOVS-10 – профессиональный станок для шлифования криволинейных кромок. Двигатель большой мощности и осцилляционный механизм, работающий в масляной ванне, обеспечивают длительный срок службы станка. Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную (135 кг) конструкцию с напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций.