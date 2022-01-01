Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOVS-10
Арт. jet_421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
- Jet JOVS-10 – профессиональный станок для шлифования криволинейных кромок. Двигатель большой мощности и осцилляционный механизм, работающий в масляной ванне, обеспечивают длительный срок службы станка. Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную (135 кг) конструкцию с напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций.
Преимущества
- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугунного литья
- Напольное исполнение