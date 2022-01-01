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JET JPT-310 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-310 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В
    Арт. jet_386
    JET JPT-310 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В

      JET JPT-310 Фуговально-рейсмусовый станок 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_386

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1410x750x1000
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комбинированный станок Jet JPT-310 оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Эта модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства JPT-310 обеспечивает и экономию средств при покупке.

        По основным характеристикам и удобству работы этот комбинированный станок не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эти модели обладают редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол.

        Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.

        Особенности:

        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
        • Возможность регулировки высоты принимающего стола;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        • Отключаемый привод валов подачи;
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.