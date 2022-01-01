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JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
    Арт. jet_384
    JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
    JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
      JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок

      JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_384

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		3000
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1660x920x1000
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JPT-410 – комбинированный станок для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает данную модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения. Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.

        Особенности:

        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
        • Возможность регулировки высоты принимающего стола;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        • Отключаемый привод валов подачи;
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала;
        • Адаптер вытяжного патрубка 127 в 100 мм.