JET JPT-410 Фуговально-рейсмусовый станок
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|3000
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Напряжение сети, В
|380
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Габариты, мм
|1660x920x1000
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Толщина ножа, мм
|3
Jet JPT-410 – комбинированный станок для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает данную модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения. Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.
Особенности:
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
- Возможность регулировки высоты принимающего стола;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
- Отключаемый привод валов подачи;
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
- Комплект ножей (установлен на валу);
- Фуговальный упор;
- Ограждение ножевого вала;
- Адаптер вытяжного патрубка 127 в 100 мм.