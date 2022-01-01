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JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_385
    JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

      JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_385

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		3000
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1660x920x1000
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JPT-410HH – комбинированный станок с валом helical для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.

        Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.

        Особенности:

        • Строгальный вал helical;
        • Откидной фуговальный стол;

        Фугование

        • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
        • Возможность регулировки высоты принимающего стола;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
        Рейсмусование
        • Отключаемый привод валов подачи;
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.