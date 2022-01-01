JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «helical»

Jet JPT-410HH – комбинированный станок с валом helical для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.

Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.

Особенности:

Строгальный вал helical;

Откидной фуговальный стол;

Фугование

Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;

Возможность регулировки высоты принимающего стола;

Регулируемый фуговальный упор;

Регулируемое ограждение ножевого вала;

Фуговальные столы из чугунного литья;

Фуговальный упор из алюминиевого профиля;