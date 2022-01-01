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Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1600W
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1600W
    Арт. jet_296
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1600W

      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1600W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_296

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		7000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок JET JRD-1600W 50001510T применяется для широкого спектра сверлильных работ используемых в машиностроении таких, как сверление в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание и т.п. Благодаря технологическим возможностям и малым габаритам станка, он может применяться для обработки отверстий как в ремонтных цехах, так и в цехах крупносерийного производства.

        Преимущества

        • Мощный и точный промышленный радиально-сверлильный станок
        • Разнообразная область применения - сверление, развертывание, нарезание резьбы
        • 16 скоростей автоматической подачи пиноли
        • Нарезание резьбы до М36
        • Тяжелая массивная литая конструкция
        • Жесткая, устойчивая к нагрузкам конструкция рукава
        • Редуктор подъема рукава работает в масляной ванне
        • Перемещение рукава по высоте с помощью производительного электродвигателя и подъемного штока
        • Высокопроизводительный высококачественный электродвигатель привода шпинделя
        • Большой вылет сверлильной головки
        • Плавность и легкость хода линейных и поворотных осей
        • Моторизованное перемещение сверлильной головки
        • Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и плавный ход
        • Закаленные и шлифованные шестерни привода шпинделя из хромо-никелевой стали
        • Закаленные и шлифованные направляющие сверлильной головки
        • Независимая система зажатия сверлильной головки и колонны позволяют фиксировать их вместе или по отдельности
        • Оптимизированная конструкция зажимных устройств по осям обеспечивает минимальное смещение при зажиме
        • Массивный точный большеразмерный стол повышенной жесткости
        • Параллельные Т-образные пазы основного и съемного коробчатого столов
        • Закаленный шлифованный съемный коробчатый стол большого размера
        • Центрально расположенный, эргономичный маховик хода пиноли
        • Система подачи СОЖ со встроенным в основание баком
        • Наглядная и удобная панель управления
        • Встроенный станочный светильник
        • Регулируемый упор глубины сверление
        • Правое / левое вращение шпинделя
        • Гидравлический зажим всех осей