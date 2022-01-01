Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1600W
Арт. jet_296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|7000
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Напряжение сети, В
|380
- Радиально-сверлильный станок JET JRD-1600W 50001510T применяется для широкого спектра сверлильных работ используемых в машиностроении таких, как сверление в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание и т.п. Благодаря технологическим возможностям и малым габаритам станка, он может применяться для обработки отверстий как в ремонтных цехах, так и в цехах крупносерийного производства.
Преимущества
- Мощный и точный промышленный радиально-сверлильный станок
- Разнообразная область применения - сверление, развертывание, нарезание резьбы
- 16 скоростей автоматической подачи пиноли
- Нарезание резьбы до М36
- Тяжелая массивная литая конструкция
- Жесткая, устойчивая к нагрузкам конструкция рукава
- Редуктор подъема рукава работает в масляной ванне
- Перемещение рукава по высоте с помощью производительного электродвигателя и подъемного штока
- Высокопроизводительный высококачественный электродвигатель привода шпинделя
- Большой вылет сверлильной головки
- Плавность и легкость хода линейных и поворотных осей
- Моторизованное перемещение сверлильной головки
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и плавный ход
- Закаленные и шлифованные шестерни привода шпинделя из хромо-никелевой стали
- Закаленные и шлифованные направляющие сверлильной головки
- Независимая система зажатия сверлильной головки и колонны позволяют фиксировать их вместе или по отдельности
- Оптимизированная конструкция зажимных устройств по осям обеспечивает минимальное смещение при зажиме
- Массивный точный большеразмерный стол повышенной жесткости
- Параллельные Т-образные пазы основного и съемного коробчатого столов
- Закаленный шлифованный съемный коробчатый стол большого размера
- Центрально расположенный, эргономичный маховик хода пиноли
- Система подачи СОЖ со встроенным в основание баком
- Наглядная и удобная панель управления
- Встроенный станочный светильник
- Регулируемый упор глубины сверление
- Правое / левое вращение шпинделя
- Гидравлический зажим всех осей