Радиально-сверлильный станок JET JRD-1600W 50001510T применяется для широкого спектра сверлильных работ используемых в машиностроении таких, как сверление в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание и т.п. Благодаря технологическим возможностям и малым габаритам станка, он может применяться для обработки отверстий как в ремонтных цехах, так и в цехах крупносерийного производства.



Преимущества