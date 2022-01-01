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Радиально-сверлильный станок Jet JRD-920R
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Сверлильные станки
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-920R
    Арт. jet_293
    Радиально-сверлильный станок Jet JRD-920R

      Радиально-сверлильный станок Jet JRD-920R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_293

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиально-сверлильный станок JET JRD-920R служит для получения отверстий в заготовках из чугуна, цветных и черных металлов.

        Преимущества

        • Удобное управление
        • Шпиндель выполнен из высокоуглеродистой стали и снабжен двойными коническими и упорными подшипниками
        • Закаленные и шлифованные шестерни шпиндельной головки смонтированы на шлицевых валах
        • Возможность правого и левого вращения шпинделя
        • Наличие режима резьбонарезания
        • Инструмент выталкивается автоматически
        • Устойчивая конструкция
        • Наличие подсветки рабочей зоны
        • Функция поворота консоли вокруг стойки
        • Наличие Т-образных пазов на опорной плите