Радиально-сверлильный станок Jet JRD-920R
Арт. jet_293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1500
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Напряжение сети, В
|380
- Радиально-сверлильный станок JET JRD-920R служит для получения отверстий в заготовках из чугуна, цветных и черных металлов.
Преимущества
- Удобное управление
- Шпиндель выполнен из высокоуглеродистой стали и снабжен двойными коническими и упорными подшипниками
- Закаленные и шлифованные шестерни шпиндельной головки смонтированы на шлицевых валах
- Возможность правого и левого вращения шпинделя
- Наличие режима резьбонарезания
- Инструмент выталкивается автоматически
- Устойчивая конструкция
- Наличие подсветки рабочей зоны
- Функция поворота консоли вокруг стойки
- Наличие Т-образных пазов на опорной плите