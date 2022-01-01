Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Jet JSG-64

Преимущества

Корпус шлифовальной части из алюминиевого литья

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Возможность переустановки рабочего стола с тарельчатого узла на ленточный

Тарельчато-шлифовальный узел

Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)

Рабочий стол из алюминиевого литья

Регулировка угла наклона рабочего стола

Ленточно-шлифовальный узел

Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла

Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

Jet JSG-64 тарельчато-ленточный шлифовальный станок для использования в столярной мастерской при любительской работе с деревом. Спектр решаемых задач очень широк: шлифовка торцов, кромок и плоских деревянных поверхностей, скругление граней, удаление старых покрытий, возможна и заточка инструмента. Ленточный узел JSG-64 выполнен регулируемым, его можно располагать горизонтально для выравнивания больших поверхностей. В таком положении для фиксации детали используют упор. Если же узел установлен вертикально, то кроме этого упора можно поставить регулируемый по наклону рабочий стол, обычное положение которого напротив абразивного диска. Дисковый шлифовальный узел используется для менее объёмных, но более точных работ: его твёрдая алюминиевая подошва создает идеальную базу. Абразивный лист к тарелке крепят на «липучке», сама же «липучка» с обратной стороны имеет клеевую основу и является сменной принадлежностью, поставляемой как опция.