Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
Найти аналог
Комбинированные станки
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Арт. jet_346
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM

      Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_346

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1650х650х1000
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Jet JTS-315LA — мобильная строительная пила с возможностью регулировки наклона и глубины пропила. Предусмотрены съёмный удлинитель стола (входит в стандартную комплектацию) и возможность работы с параллельным или угловым упором. Причем используется для этого один и тот же узел - это основа с угловым транспортиром и съёмная планка-удлинитель. Узел монтируют на поперечную направляющую, фиксируют стопорным винтом и используют как параллельный упор. Для выполнения угловых распилов и для торцевания упор переустанавливают на длинную сторону стола, вдоль которой он может скользить.

        Важное достоинство JTS-315LA — большая (при установленном удлинителе 1650 мм) суммарная длина рабочих столов, позволяющая уверенно работать с длинными заготовками. Высокая мобильность (для транспортировки есть колеса и рукоятки) и достаточная мощность в сочетании с однофазным подключением позволяют рекомендовать эту пилу как для использования при строительстве, так и в качестве универсального циркулярного станка для мастерской.

        Особенности:

        • Регулировка наклона пильного диска;
        • Регулировка глубины пропила;
        • Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа;
        • Съемный удлинитель рабочего стола из листовой стали;
        • Регулируемый параллельный упор;
        • Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой;
        • Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки.
        Комплектация:
        • Пильный диск Z24;
        • Универсальный упор заготовки со съемной расширительной планкой;
        • Удлинитель рабочего стола.