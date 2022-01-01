Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM

Jet JTS-315LA — мобильная строительная пила с возможностью регулировки наклона и глубины пропила. Предусмотрены съёмный удлинитель стола (входит в стандартную комплектацию) и возможность работы с параллельным или угловым упором. Причем используется для этого один и тот же узел - это основа с угловым транспортиром и съёмная планка-удлинитель. Узел монтируют на поперечную направляющую, фиксируют стопорным винтом и используют как параллельный упор. Для выполнения угловых распилов и для торцевания упор переустанавливают на длинную сторону стола, вдоль которой он может скользить.

Важное достоинство JTS-315LA — большая (при установленном удлинителе 1650 мм) суммарная длина рабочих столов, позволяющая уверенно работать с длинными заготовками. Высокая мобильность (для транспортировки есть колеса и рукоятки) и достаточная мощность в сочетании с однофазным подключением позволяют рекомендовать эту пилу как для использования при строительстве, так и в качестве универсального циркулярного станка для мастерской.

Особенности:

Регулировка наклона пильного диска;

Регулировка глубины пропила;

Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа;

Съемный удлинитель рабочего стола из листовой стали;

Регулируемый параллельный упор;

Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой;

Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки.