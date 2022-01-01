Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1650х650х1000
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Частота, Гц
|50
Jet JTS-315LA — мобильная строительная пила с возможностью регулировки наклона и глубины пропила. Предусмотрены съёмный удлинитель стола (входит в стандартную комплектацию) и возможность работы с параллельным или угловым упором. Причем используется для этого один и тот же узел - это основа с угловым транспортиром и съёмная планка-удлинитель. Узел монтируют на поперечную направляющую, фиксируют стопорным винтом и используют как параллельный упор. Для выполнения угловых распилов и для торцевания упор переустанавливают на длинную сторону стола, вдоль которой он может скользить.
Важное достоинство JTS-315LA — большая (при установленном удлинителе 1650 мм) суммарная длина рабочих столов, позволяющая уверенно работать с длинными заготовками. Высокая мобильность (для транспортировки есть колеса и рукоятки) и достаточная мощность в сочетании с однофазным подключением позволяют рекомендовать эту пилу как для использования при строительстве, так и в качестве универсального циркулярного станка для мастерской.
Особенности:
- Регулировка наклона пильного диска;
- Регулировка глубины пропила;
- Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа;
- Съемный удлинитель рабочего стола из листовой стали;
- Регулируемый параллельный упор;
- Подвижный вдоль направляющего профиля угловой упор со съемной планкой;
- Два колеса и рукоятки для облегчения транспортировки.
- Пильный диск Z24;
- Универсальный упор заготовки со съемной расширительной планкой;
- Удлинитель рабочего стола.