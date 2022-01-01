Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
Арт. jet_405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|762x457x1524
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Напряжение сети, В
|230
Ленточная пила JWBS-10 относится к разряду компактных моделей для любительской работы, может размещаться напольно или настольно. Однако при своих скромных размерах конструктивно она во многом соответствует стандартам профессионального класса. У нее массивный износостойкий стол из чугуна, долговечные роликовые трёхточечные направляющие пильной ленты с шарикоподшипниками и даже рычаг быстрого ослабления и натяжения полотна. Для упрощения доступа к механизму использованы винтовые запоры дверок с барашковыми головками, не требующими вспомогательного инструмента при открывании для настройки и проверки станка. Контроль натяжения ленты и вовсе возможен снаружи через смотровое окно по стрелочному индикатору.
Преимущества
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Открытая подставка для напольной установки
- Лампа подсветки рабочей области