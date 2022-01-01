Ленточнопильный станок Jet JWBS-10

Ленточная пила JWBS-10 относится к разряду компактных моделей для любительской работы, может размещаться напольно или настольно. Однако при своих скромных размерах конструктивно она во многом соответствует стандартам профессионального класса. У нее массивный износостойкий стол из чугуна, долговечные роликовые трёхточечные направляющие пильной ленты с шарикоподшипниками и даже рычаг быстрого ослабления и натяжения полотна. Для упрощения доступа к механизму использованы винтовые запоры дверок с барашковыми головками, не требующими вспомогательного инструмента при открывании для настройки и проверки станка. Контроль натяжения ленты и вовсе возможен снаружи через смотровое окно по стрелочному индикатору.

Преимущества