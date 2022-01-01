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Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Арт. jet_405
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_405

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		762x457x1524
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ленточная пила JWBS-10 относится к разряду компактных моделей для любительской работы, может размещаться напольно или настольно. Однако при своих скромных размерах конструктивно она во многом соответствует стандартам профессионального класса. У нее массивный износостойкий стол из чугуна, долговечные роликовые трёхточечные направляющие пильной ленты с шарикоподшипниками и даже рычаг быстрого ослабления и натяжения полотна. Для упрощения доступа к механизму использованы винтовые запоры дверок с барашковыми головками, не требующими вспомогательного инструмента при открывании для настройки и проверки станка. Контроль натяжения ленты и вовсе возможен снаружи через смотровое окно по стрелочному индикатору.

        Преимущества

        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Открытая подставка для напольной установки
        • Лампа подсветки рабочей области