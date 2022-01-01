Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 230 В
Арт. jet_409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|800x950x1850
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Напряжение сети, В
|230
Преимущества
- Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза