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Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В
    Арт. jet_410
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_410

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		800x950x1850
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JWBS-16X — профессиональная ленточная пила традиционной напольной компоновкой с удачным балансом характеристик. Подойдет для всех видов работ как требующих точности, так и для грубых, связанных с распиловкой тяжёлых заготовок вроде брусьев, брёвен или капов. В основе станка сложная коробчатая рама в виде профиля треугольного сечения (TSC-технология), к ней через мощный кронштейн регулировки наклона крепится массивный чугунный стол. Конструкция имеет большой запас прочности и жёсткости для уверенной работы без вибраций, частых подстроек и поломок. Направляющие пильной ленты имеют ролик для продольной поддержки и «пятаками» для поперечной. Узел закреплён на реечном подъёмном механизме с крупным маховиком регулировки высоты и измерительной шкалой. Станок может работать полотнами шириной от 3 мм до 25, что дает большую свободу в выборе оснастки и позволяет добиться качественного реза при решении самых разнообразных задач.

        Преимущества

        • Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза