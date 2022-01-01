Ленточнопильный станок Jet JWBS-16X 400 В

Преимущества

Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)

Регулировка наклона пильного стола

Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки

Рабочий стол из чугунного литья

Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Jet JWBS-16X — профессиональная ленточная пила традиционной напольной компоновкой с удачным балансом характеристик. Подойдет для всех видов работ как требующих точности, так и для грубых, связанных с распиловкой тяжёлых заготовок вроде брусьев, брёвен или капов. В основе станка сложная коробчатая рама в виде профиля треугольного сечения (TSC-технология), к ней через мощный кронштейн регулировки наклона крепится массивный чугунный стол. Конструкция имеет большой запас прочности и жёсткости для уверенной работы без вибраций, частых подстроек и поломок. Направляющие пильной ленты имеют ролик для продольной поддержки и «пятаками» для поперечной. Узел закреплён на реечном подъёмном механизме с крупным маховиком регулировки высоты и измерительной шкалой. Станок может работать полотнами шириной от 3 мм до 25, что дает большую свободу в выборе оснастки и позволяет добиться качественного реза при решении самых разнообразных задач.