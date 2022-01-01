Ленточнопильный станок Jet JWBS-18-M 230 В

Преимущества

Jet JWBS-18 – новая ленточная пила для профессионального применения. Ее основное преимущество на фоне аналогов прошлых поколений – увеличенная высота распиловки. Этот параметр очень важен для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного. К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана и соответствует самым строгим требованиям: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка.Рабочий стол чугунный, поворотные сегменты, на которые он опирается, из этого же материала. Наклон производится при помощи зубчатого механизма вращением рукоятки и возможен в обе стороны (на 5° в сторону станка и на 45° от него). Для наибольшей эффективности пылеудаления установлено два 100-миллиметровых патрубка: один под рабочей поверхностью, второй в нижней части корпуса.