Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M

JWDS-1632-М современная модель барабанного шлифовального станка с возможностью установки щеток для браширования древесины. Традиционная компоновка с консольным расположением рабочего узла позволяет работать с деталями, ширина которых вдвое превышает длину барабана или щётки. Высота над лентой транспортера регулируется вращением рукоятки, при этом можно контролировать как абсолютное значение по миллиметровой шкале на корпусе, так и относительное перемещение по лимбу на рукоятке. Регулировка параллельности вала и основания производится без вспомогательного инструмента: два фиксатора и винтовой упор оборудованы барашковыми рукоятками. Привод транспортерной ленты оснащен плавной регулировкой скорости с электронной системой SandSmart, которая производит корректировку установленного значения в зависимости от величины нагрузки на двигатель. Если она достигнет критического значения (например, толщина заготовки увеличилась) скорость конвейера автоматически уменьшится, а позже, как только условия это позволят, автоматически вернется на прежний уровень. В штатном варианте поставки модель укомплектована алюминиевым барабаном с намоткой из абразивной ленты. Благодаря фирменной системе крепления её замена производится быстро и просто. Доступ к узлу освобождается после откидывания кожуха-пылесборника, концы фиксируются прижимами-защелками, натяжение производится специальным пружинным устройством, которое компенсирует вытягивание ленты в процессе износа.



Преимущества