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Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
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Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
    Арт. jet_15678
    Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
    Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
    Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
    Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
      Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
      Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
      Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M
      Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M

      Барабанный шлифовальный станок Jet JWDS-1632-M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_15678

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • JWDS-1632-М современная модель барабанного шлифовального станка с возможностью установки щеток для браширования древесины. Традиционная компоновка с консольным расположением рабочего узла позволяет работать с деталями, ширина которых вдвое превышает длину барабана или щётки. Высота над лентой транспортера регулируется вращением рукоятки, при этом можно контролировать как абсолютное значение по миллиметровой шкале на корпусе, так и относительное перемещение по лимбу на рукоятке. Регулировка параллельности вала и основания производится без вспомогательного инструмента: два фиксатора и винтовой упор оборудованы барашковыми рукоятками. Привод транспортерной ленты оснащен плавной регулировкой скорости с электронной системой SandSmart, которая производит корректировку установленного значения в зависимости от величины нагрузки на двигатель. Если она достигнет критического значения (например, толщина заготовки увеличилась) скорость конвейера автоматически уменьшится, а позже, как только условия это позволят, автоматически вернется на прежний уровень. В штатном варианте поставки модель укомплектована алюминиевым барабаном с намоткой из абразивной ленты. Благодаря фирменной системе крепления её замена производится быстро и просто. Доступ к узлу освобождается после откидывания кожуха-пылесборника, концы фиксируются прижимами-защелками, натяжение производится специальным пружинным устройством, которое компенсирует вытягивание ленты в процессе износа.

        Преимущества

        • Возможность установки щеточного вала (опция)
        • Консольное расположение барабана
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • Система контроля подачи SandSmart
        • Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой
        • Простая (без инструментов) регулировка параллельности транспортера
        • Корпус из чугунного литья
        • Алюминиевый шлифовальный барабан
        • Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты