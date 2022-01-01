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JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
    Арт. jet_438
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву

      JET JWL-1015 Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_438

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		890x300x370
      Ход пиноли, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWL-1015 - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора скорости шпинделя меняют положение поликлинового ремня (предусмотрено шесть пар шкивов). Эта операция занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов.

        Компактная, хорошо продуманная конструкция делает эту модель идеальной для профессиональной и любительской работы с небольшими заготовками, такими как мебельная фурнитура, украшения, блюдца, небольшие чаши и т.п. 

        Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • 6-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток.