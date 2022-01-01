JET JWL-1015 Токарный станок по дереву
Арт. jet_438
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|370
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|890x300x370
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Ход пиноли, мм
|50
Jet JWL-1015 - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора скорости шпинделя меняют положение поликлинового ремня (предусмотрено шесть пар шкивов). Эта операция занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов.
Компактная, хорошо продуманная конструкция делает эту модель идеальной для профессиональной и любительской работы с небольшими заготовками, такими как мебельная фурнитура, украшения, блюдца, небольшие чаши и т.п.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- 6-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток.