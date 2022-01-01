JET JWL-1015 Токарный станок по дереву

Jet JWL-1015 - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора скорости шпинделя меняют положение поликлинового ремня (предусмотрено шесть пар шкивов). Эта операция занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов.

Компактная, хорошо продуманная конструкция делает эту модель идеальной для профессиональной и любительской работы с небольшими заготовками, такими как мебельная фурнитура, украшения, блюдца, небольшие чаши и т.п.

Особенности:

Массивная чугунная станина;

6-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.