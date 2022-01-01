JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
Арт. jet_439
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|460
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|890x300x370
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Ход пиноли, мм
|50
Jet JWL-1015VS - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора силового диапазона предусмотрено три пары шкивов. Смена положения, натяжения и ослабления поликлинового ремня занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов. В дополнение к этому станок оснащается электронной системой регулировки частоты вращения двигателя. Это позволяет реже отвлекаться на переустановку ремня, подстраивая скорость рукояткой на панели управления. Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- Электронная система регулировки частоты вращения;
- 3-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток.