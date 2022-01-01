JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву

Jet JWL-1015VS - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора силового диапазона предусмотрено три пары шкивов. Смена положения, натяжения и ослабления поликлинового ремня занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов. В дополнение к этому станок оснащается электронной системой регулировки частоты вращения двигателя. Это позволяет реже отвлекаться на переустановку ремня, подстраивая скорость рукояткой на панели управления. Особенности:

Массивная чугунная станина;

Электронная система регулировки частоты вращения;

3-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.