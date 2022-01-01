Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    Арт. jet_439
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву

      JET JWL-1015VS Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_439

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		460
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		890x300x370
      Ход пиноли, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWL-1015VS - новая модель профессионального токарного станка компактного класса. Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора силового диапазона предусмотрено три пары шкивов. Смена положения, натяжения и ослабления поликлинового ремня занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов. В дополнение к этому станок оснащается электронной системой регулировки частоты вращения двигателя. Это позволяет реже отвлекаться на переустановку ремня, подстраивая скорость рукояткой на панели управления. Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • Электронная система регулировки частоты вращения;
        • 3-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручник шириной 150 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток.