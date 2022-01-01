JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|810x300x390
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Ход пиноли, мм
|50
Jet JWL-1220 - добротный профессиональный токарный станок по дереву, предназначенный для обтачивания небольших заготовок. По меркам компактного класса он очень массивен: станина, подручник, передняя и задняя бабки, литые из чугуна. Большой вес и высокая жёсткость обеспечивают надёжное поглощение вибраций, что делает работу точной и комфортной. Стандартная комплектация включает в себя все необходимое для работы.
Предусмотрено шесть скоростей вращения шпинделя, их меняют перестановкой поликлинового ремня – операция простая и не требует вспомогательного инструмента. Также проста установка планшайбы или патрона – шпиндель блокируют при помощи делительного приспособления. Для регулировки задней бабки или подручника ослабляют эксцентриковые фиксаторы.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- 6-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки;
- Лампа подсветки;
- Выдвижные рукоятки для переноски станка.
- Подручники шириной 150 и 250 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Адаптер 1’’ x 8 TPI/ М33 х 3,5;
- Лампа подсветки;
- Два навесных держателя для инструмента и кабеля электропитания.