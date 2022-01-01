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JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
    Арт. jet_440
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву

      JET JWL-1220 Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_440

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		810x300x390
      Ход пиноли, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWL-1220 - добротный профессиональный токарный станок по дереву, предназначенный для обтачивания небольших заготовок. По меркам компактного класса он очень массивен: станина, подручник, передняя и задняя бабки, литые из чугуна. Большой вес и высокая жёсткость обеспечивают надёжное поглощение вибраций, что делает работу точной и комфортной. Стандартная комплектация включает в себя все необходимое для работы.

        Предусмотрено шесть скоростей вращения шпинделя, их меняют перестановкой поликлинового ремня – операция простая и не требует вспомогательного инструмента. Также проста установка планшайбы или патрона – шпиндель блокируют при помощи делительного приспособления. Для регулировки задней бабки или подручника ослабляют эксцентриковые фиксаторы.

        Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • 6-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки;
        • Лампа подсветки;
        • Выдвижные рукоятки для переноски станка.
        Комплектация:
        • Подручники шириной 150 и 250 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток;
        • Адаптер 1’’ x 8 TPI/ М33 х 3,5;
        • Лампа подсветки;
        • Два навесных держателя для инструмента и кабеля электропитания.