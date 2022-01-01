JET JWL-1220 Токарный станок по дереву

Jet JWL-1220 - добротный профессиональный токарный станок по дереву, предназначенный для обтачивания небольших заготовок. По меркам компактного класса он очень массивен: станина, подручник, передняя и задняя бабки, литые из чугуна. Большой вес и высокая жёсткость обеспечивают надёжное поглощение вибраций, что делает работу точной и комфортной. Стандартная комплектация включает в себя все необходимое для работы.

Предусмотрено шесть скоростей вращения шпинделя, их меняют перестановкой поликлинового ремня – операция простая и не требует вспомогательного инструмента. Также проста установка планшайбы или патрона – шпиндель блокируют при помощи делительного приспособления. Для регулировки задней бабки или подручника ослабляют эксцентриковые фиксаторы.

Особенности:

Массивная чугунная станина;

6-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки;

Лампа подсветки;

Выдвижные рукоятки для переноски станка.