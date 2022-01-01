JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|730
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|853x280x450
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Ход пиноли, мм
|57
JWL-1221VS – представитель нового поколения профессиональных токарных станков Jet, сочетающий современную управляющую электронику и улучшенную механическую часть. В сравнении с предшествующей моделью (JWL-1220), значительно увеличена жёсткость: станина при схожей длине стала шире, а общая масса выросла на 10 кг; использованы более мощные подшипники шпинделя.
Передача вращения от двигателя на шпиндель производится 6-ручейковым поликлиновым ремнем, для выбора силового диапазона трансмиссии предусмотрено три пары шкивов. Ремень переставляют без использования вспомогательного инструмента: за натяжение отвечает рычаг с храповой фиксацией. Эксцентриковые системы крепления подручника и задней бабки делают их настройки столь же простыми и быстрыми. Станок штатно оборудован делительным приспособлением с подпружиненным штифтом фиксации шпинделя, что также упрощает монтаж / демонтаж.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- Электронная система регулировки частоты вращения;
- Цифровое отображение частоты вращения;
- Переключатель реверса;
- 3-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с храповой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручники шириной 150 и 250 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Два навесных держателя для инструмента и кабеля электропитания.