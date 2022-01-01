JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву

JWL-1221VS – представитель нового поколения профессиональных токарных станков Jet, сочетающий современную управляющую электронику и улучшенную механическую часть. В сравнении с предшествующей моделью (JWL-1220), значительно увеличена жёсткость: станина при схожей длине стала шире, а общая масса выросла на 10 кг; использованы более мощные подшипники шпинделя.

Передача вращения от двигателя на шпиндель производится 6-ручейковым поликлиновым ремнем, для выбора силового диапазона трансмиссии предусмотрено три пары шкивов. Ремень переставляют без использования вспомогательного инструмента: за натяжение отвечает рычаг с храповой фиксацией. Эксцентриковые системы крепления подручника и задней бабки делают их настройки столь же простыми и быстрыми. Станок штатно оборудован делительным приспособлением с подпружиненным штифтом фиксации шпинделя, что также упрощает монтаж / демонтаж.

Особенности:

Массивная чугунная станина;

Электронная система регулировки частоты вращения;

Цифровое отображение частоты вращения;

Переключатель реверса;

3-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с храповой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.