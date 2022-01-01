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JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
    Арт. jet_441
    JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
    JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву
      JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву

      JET JWL-1221VS Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_441

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		730
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		853x280x450
      Ход пиноли, мм
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JWL-1221VS – представитель нового поколения профессиональных токарных станков Jet, сочетающий современную управляющую электронику и улучшенную механическую часть. В сравнении с предшествующей моделью (JWL-1220), значительно увеличена жёсткость: станина при схожей длине стала шире, а общая масса выросла на 10 кг; использованы более мощные подшипники шпинделя.

        Передача вращения от двигателя на шпиндель производится 6-ручейковым поликлиновым ремнем, для выбора силового диапазона трансмиссии предусмотрено три пары шкивов. Ремень переставляют без использования вспомогательного инструмента: за натяжение отвечает рычаг с храповой фиксацией. Эксцентриковые системы крепления подручника и задней бабки делают их настройки столь же простыми и быстрыми. Станок штатно оборудован делительным приспособлением с подпружиненным штифтом фиксации шпинделя, что также упрощает монтаж / демонтаж.

        Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • Электронная система регулировки частоты вращения;
        • Цифровое отображение частоты вращения;
        • Переключатель реверса;
        • 3-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с храповой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручники шириной 150 и 250 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток;
        • Два навесных держателя для инструмента и кабеля электропитания.