JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
Характеристики
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Производитель
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1750x1165x480
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Ход пиноли, мм
|108
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Настольный
|Нет
Токарный станок по дереву JWL-1443 отличается простым и удобным управлением в сочетании с большой зоной обработки и возможностью поворота передней бабки. Благодаря этим качествам JWL-1443 идеально подойдет для любительской мастерской, где приходится решать самые разные задачи.
Исполнение конструкции соответствует скорее профессиональному, чем любительскому классу. Важная часть – станина – из чугунного литья, её верхняя сторона отшлифована и представляет собой идеально-ровную плоскость, что обеспечивает удобство и точность работы. Под станиной прочный поддон из 2-миллиметровой стали с шестью отверстиями для хранения инструментов.
Размеры между центрами и над станиной достаточно велики, чтобы обрабатывать крупные заготовки. Таким задачам соответствует мощный асинхронный 750-ваттный двигатель, имеющий рёбра охлаждения и рассчитанный на продолжительную работу. Для передачи вращения использован клиноременный вариатор, имеющий 10 фиксированных скоростей для удобства переключения. Меняют их, не выключая мотор.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- Поворотная и подвижная передняя бабка;
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45°;
- Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей);
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 150 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Полка для хранения инструментов;
- Комплект опорных ног для напольной установки.