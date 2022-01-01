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JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
    Арт. jet_442
    JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1443 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1443 Токарный станок по дереву

      JET JWL-1443 Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_442

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1750x1165x480
      Ход пиноли, мм
      		108
      Настольный
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Токарный станок по дереву JWL-1443 отличается простым и удобным управлением в сочетании с большой зоной обработки и возможностью поворота передней бабки. Благодаря этим качествам JWL-1443 идеально подойдет для любительской мастерской, где приходится решать самые разные задачи.

        Исполнение конструкции соответствует скорее профессиональному, чем любительскому классу. Важная часть – станина – из чугунного литья, её верхняя сторона отшлифована и представляет собой идеально-ровную плоскость, что обеспечивает удобство и точность работы. Под станиной прочный поддон из 2-миллиметровой стали с шестью отверстиями для хранения инструментов.

        Размеры между центрами и над станиной достаточно велики, чтобы обрабатывать крупные заготовки. Таким задачам соответствует мощный асинхронный 750-ваттный двигатель, имеющий рёбра охлаждения и рассчитанный на продолжительную работу. Для передачи вращения использован клиноременный вариатор, имеющий 10 фиксированных скоростей для удобства переключения. Меняют их, не выключая мотор.

        Особенности:

        • Массивная чугунная станина;
        • Поворотная и подвижная передняя бабка;
        • Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45°;
        • Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей);
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 150 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток;
        • Полка для хранения инструментов;
        • Комплект опорных ног для напольной установки.