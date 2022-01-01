JET JWL-1443 Токарный станок по дереву

Токарный станок по дереву JWL-1443 отличается простым и удобным управлением в сочетании с большой зоной обработки и возможностью поворота передней бабки. Благодаря этим качествам JWL-1443 идеально подойдет для любительской мастерской, где приходится решать самые разные задачи.

Исполнение конструкции соответствует скорее профессиональному, чем любительскому классу. Важная часть – станина – из чугунного литья, её верхняя сторона отшлифована и представляет собой идеально-ровную плоскость, что обеспечивает удобство и точность работы. Под станиной прочный поддон из 2-миллиметровой стали с шестью отверстиями для хранения инструментов.

Размеры между центрами и над станиной достаточно велики, чтобы обрабатывать крупные заготовки. Таким задачам соответствует мощный асинхронный 750-ваттный двигатель, имеющий рёбра охлаждения и рассчитанный на продолжительную работу. Для передачи вращения использован клиноременный вариатор, имеющий 10 фиксированных скоростей для удобства переключения. Меняют их, не выключая мотор.

Особенности:

Массивная чугунная станина;

Поворотная и подвижная передняя бабка;

Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45°;

Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей);

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.