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JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву
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Токарные станки по дереву
    JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву
    Арт. jet_15662
    JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву

      JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15662

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1854x508x1334
      Ход пиноли, мм
      		107
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JWL-1640EVS профессиональный токарный станок из новой линейки Jet, при разработке которого были учтены все актуальные запросы современных мастеров-деревообработчиков.

        Одно из важных достоинств – возможность перенастройки для удобной работы с деталями большого диаметра. Переднюю бабку можно поворачивать вокруг вертикальной оси, фиксация подпружиненным штифтом предусмотрена через каждые 30°. Благодаря этому заготовку, закрепленную на планшайбе или в патроне, размещают сбоку от станины. Подручник при этом можно оснастить дополнительной горизонтальной секцией-вставкой (штатная комплектация), расширяющей диапазон настроек его положения.

        Все механические регулировки (положения задней и передней бабки, подручника, его высоты и пр.) имеют эксцентриковые фиксаторы. Для изменения скорости вращения шпинделя есть встроенный частотный преобразователь с регулировочной рукояткой, выбранное с ее помощью значение отображается на ярком легкочитаемом символьном дисплее. Если работы требуют пониженных скоростей вращения и/или высокого крутящего момента, можно переустановить ремень на соответствующую пару шкивов. Эта операция производится без использования вспомогательных инструментов легко и быстро.

        Комплектация:

        • Подручник шириной 350 мм для токарного инструмента с дополнительной горизонтальной вставкой;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Поводковый центр МК-2;
        • Два вращающихся упорных центра;
        • Выбивной шток;
        • Кронштейн для хранения инструментов;
        • Комплект опорных ног для напольной установки.