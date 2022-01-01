JET JWL-1640EVS Токарный станок по дереву

JWL-1640EVS профессиональный токарный станок из новой линейки Jet, при разработке которого были учтены все актуальные запросы современных мастеров-деревообработчиков.

Одно из важных достоинств – возможность перенастройки для удобной работы с деталями большого диаметра. Переднюю бабку можно поворачивать вокруг вертикальной оси, фиксация подпружиненным штифтом предусмотрена через каждые 30°. Благодаря этому заготовку, закрепленную на планшайбе или в патроне, размещают сбоку от станины. Подручник при этом можно оснастить дополнительной горизонтальной секцией-вставкой (штатная комплектация), расширяющей диапазон настроек его положения.

Все механические регулировки (положения задней и передней бабки, подручника, его высоты и пр.) имеют эксцентриковые фиксаторы. Для изменения скорости вращения шпинделя есть встроенный частотный преобразователь с регулировочной рукояткой, выбранное с ее помощью значение отображается на ярком легкочитаемом символьном дисплее. Если работы требуют пониженных скоростей вращения и/или высокого крутящего момента, можно переустановить ремень на соответствующую пару шкивов. Эта операция производится без использования вспомогательных инструментов легко и быстро.

Комплектация: