JET JWL-1840EVS Токарный станок по дереву

JWL-1840EVS профессиональный токарный станок из новой линейки Jet, при разработке которого были учтены все актуальные запросы современных мастеров-деревообработчиков.

Данная модель отличается двигателем повышенной мощности и увеличенным диаметром обточки над станиной, который составляет 470 мм. Для обработки еще более крупных деталей предусмотрена возможность точения сбоку от станины или за ее пределами. Для этого передняя бабка выполнена поворотной вокруг вертикальной оси и имеет фиксацию подпружиненным штифтом через каждые 30°.

Для изменения скорости вращения шпинделя есть встроенный частотный преобразователь с регулировочной рукояткой, выбранное с ее помощью значение отображается на ярком легкочитаемом символьном дисплее. Если работы требуют пониженных скоростей вращения и/или высокого крутящего момента, можно переустановить ремень на соответствующую пару шкивов. Эта операция производится без использования вспомогательных инструментов легко и быстро.

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