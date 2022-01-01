JET JWP-16 OS Рейсмусовый станок 400 В

Jet JWP-16 OS — профессиональный рейсмусовый станок с массивной жёсткой конструкцией, собранной в основном из чугунных деталей. Имеет классический открытый дизайн с четырьмя цилиндрическими опорами моторного блока. По назначению он относится к разряду универсальных, поскольку способен одинаково хорошо справляться и с чистовой, и с грубой работой. Так, при протяжке сложных (непросушенных, без нормальной базовой плоскости и т.п.) заготовок достоинством являются металлические валы подачи. Первый по ходу вал движения выполнен рифлёным, второй – гладким. Для снижения трения о стол в него встроены регулируемые ролики. При работе на всю ширину мощности мотора (даже однофазного) хватает для снятия полутора-двух миллиметров материала за один проход. Две передачи в редукторе позволяют менять скорость подачи. Регулировка высоты производится маховиком (1,5 мм за оборот), для фиксации выбранного положения предусмотрен винтовой зажим. Особенности:

2-ступенчатая регулировка скорости подачи

Металлические подающие валы

Рейсмусовый стол с роликами

Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы