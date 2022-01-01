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Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JWP-208-3 Рейсмусовый станок
    Арт. jet_369
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
    Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3
      Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3

      JET JWP-208-3 Рейсмусовый станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_369

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		5500
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		660x930x1050
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWP-208-3 — мощный и производительный рейсмусовый станок профессионального класса для частных мастерских с большими объёмами работ и для поточного производства на промышленных предприятиях. Массивная (300 кг), устойчивая и жёсткая конструкция имеет стандартную для среднеразмерных станков компоновку: строгальный узел с мотором и механизмом подачи закреплён неподвижно. Для регулировки просвета и, соответственно, толщины снимаемого слоя стол перемещается по четырём колоннам. «Лифт» производится вращением маховика с рукояткой, после регулировки положение стопорится винтовыми зажимами. С верхней стороны моторного модуля есть вальцы для обратной подачи заготовки. Ролики в поверхности стола, снижающие трение заготовки, установлены на эксцентриковых осях для простой и удобной регулировки выступа над его уровнем. Мощный (более 5 киловатт) двигатель, высокая жёсткость и строгальный вал с четырьмя лезвиями обеспечивают чистую, уверенную и производительную работу по любым породам. В сравнении с более лёгкими моделями этот станок сравнительно тихий. Особенности:

        • Возможность установки строгального вала helical
        • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
        • Рейсмусовый стол с роликами
        • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
        • Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
        • Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы