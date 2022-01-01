Фуговально-рейсмусовый станок JET JWP-208-3

Jet JWP-208-3 — мощный и производительный рейсмусовый станок профессионального класса для частных мастерских с большими объёмами работ и для поточного производства на промышленных предприятиях. Массивная (300 кг), устойчивая и жёсткая конструкция имеет стандартную для среднеразмерных станков компоновку: строгальный узел с мотором и механизмом подачи закреплён неподвижно. Для регулировки просвета и, соответственно, толщины снимаемого слоя стол перемещается по четырём колоннам. «Лифт» производится вращением маховика с рукояткой, после регулировки положение стопорится винтовыми зажимами. С верхней стороны моторного модуля есть вальцы для обратной подачи заготовки. Ролики в поверхности стола, снижающие трение заготовки, установлены на эксцентриковых осях для простой и удобной регулировки выступа над его уровнем. Мощный (более 5 киловатт) двигатель, высокая жёсткость и строгальный вал с четырьмя лезвиями обеспечивают чистую, уверенную и производительную работу по любым породам. В сравнении с более лёгкими моделями этот станок сравнительно тихий. Особенности:

Возможность установки строгального вала helical

2-ступенчатая регулировка скорости подачи

Рейсмусовый стол с роликами

Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола

Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы