JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
Арт. jet_207
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|840
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Габариты, мм
|2540x900x1560
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Размер пильной ленты, мм
|41x1.3x4710
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Макс. диаметр заготовки, мм
|350
Станок MBS-1430DAS относится к классу полуавтоматов. Станок имеет возможности поворота пильной рамы. На станке установлено мощное полотно шириной 41 мм, которое проходит через направляющие. Одна направляющая подвижна, это необходимо для установки минимального расстояния до заготовки, вторая устанавливается неподвижно.
В направляющих находятся подшипники и сухари, которые выворачивают полотно до 90 градусов по отношению к заготовке, и, тем самым, гарантируют минимальные отклонения и уводки. Скорость вращения полотна регулируется плавно от 20 до 66 метров в минуту, за регулировку отвечает клиновой-ременный вариатор, установленный прямо на двигатель.
Особенности:
- Станок американского типа;
- Полуавтомат;
- Возможность пиления заготовок под 45 градусов за счет поворота рамы;
- Регулировка скорости движения ленточного полотна с помощью вариатора;
- Полотно шириной 41 мм;
- система подачи СОЖ.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно 41 x 1.3 x 4700 мм 4/6 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Автоматический подъем пильной рамы;
- Гидравлические тиски;
- Закрытая подставка с системой СОЖ;
- Выносная педаль с аварийной кнопкой.