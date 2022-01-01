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JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
    Арт. jet_207
    JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
    JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
      JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок
      JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок

      JET MBS-1430DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_207

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		840
      Габариты, мм
      		2540x900x1560
      Размер пильной ленты, мм
      		41x1.3x4710
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок MBS-1430DAS относится к классу полуавтоматов. Станок имеет возможности поворота пильной рамы. На станке установлено мощное полотно шириной 41 мм, которое проходит через направляющие. Одна направляющая подвижна, это необходимо для установки минимального расстояния до заготовки, вторая устанавливается неподвижно.

        В направляющих находятся подшипники и сухари, которые выворачивают полотно до 90 градусов по отношению к заготовке, и, тем самым, гарантируют минимальные отклонения и уводки. Скорость вращения полотна регулируется плавно от 20 до 66 метров в минуту, за регулировку отвечает клиновой-ременный вариатор, установленный прямо на двигатель. 

        Особенности:

        • Станок американского типа;
        • Полуавтомат;
        • Возможность пиления заготовок под 45 градусов за счет поворота рамы;
        • Регулировка скорости движения ленточного полотна с помощью вариатора;
        • Полотно шириной 41 мм;
        • система подачи СОЖ.

        Комплектация:

        • Биметаллическое ленточное полотно 41 x 1.3 x 4700 мм 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Автоматический подъем пильной рамы;
        • Гидравлические тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Выносная педаль с аварийной кнопкой.