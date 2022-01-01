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JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_210
    JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок

      JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_210

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		1880
      Габариты, мм
      		3400x1200x2100
      Размер пильной ленты, мм
      		41x1.3x6030
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-2128DAS представляет собой ленточнопильный станок, используемый для промышленной обработки заготовок большого диаметра, распила заготовок прямоугольного профиля. Станок изготовлен по европейскому типу, с поворотной рамой. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот консоли вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов, в зависимости от технологического процесса. Максимально допустимый диаметр заготовок, обрабатываемых на станке под углом 90 градусов, составляет 530 мм. Под углами 45 градусов на станке возможно пиление круглых заготовок диаметром – 480, 490 мм. Поворот консоли на 60 градусов позволяет выполнять пиление металлических заготовок диаметром 335 мм. Оборудование позволяет выполнять весь цикл обработки в полуавтоматическом режиме.

        Особенности:

        • станок конструкции европейского типа;
        • полуавтоматический режим;
        • для работы используется полотно шириной 41 мм;
        • полный цикл обработки;
        • механизм поворота консоли вправо и влево на 60 0;
        • наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;
        • вариатор для регулировки скорости движения ленточного полотна;
        • система гидравлики;
        • наличие гидравлических тисков;
        • система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 41х1,3х6030 мм, 3/4 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Гидравлическая система подъема опускания пильной рамы;
        • Система подвода СОЖ;
        • Гидравлические быстрозажимные тиски.