JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок

Модель MBS-2128DAS представляет собой ленточнопильный станок, используемый для промышленной обработки заготовок большого диаметра, распила заготовок прямоугольного профиля. Станок изготовлен по европейскому типу, с поворотной рамой. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот консоли вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов, в зависимости от технологического процесса. Максимально допустимый диаметр заготовок, обрабатываемых на станке под углом 90 градусов, составляет 530 мм. Под углами 45 градусов на станке возможно пиление круглых заготовок диаметром – 480, 490 мм. Поворот консоли на 60 градусов позволяет выполнять пиление металлических заготовок диаметром 335 мм. Оборудование позволяет выполнять весь цикл обработки в полуавтоматическом режиме.

Особенности:

станок конструкции европейского типа;

полуавтоматический режим;

для работы используется полотно шириной 41 мм;

полный цикл обработки;

механизм поворота консоли вправо и влево на 60 0;

наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;

вариатор для регулировки скорости движения ленточного полотна;

система гидравлики;

наличие гидравлических тисков;

система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие. Комплектация: