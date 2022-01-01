JET MBS-2128DAS Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1880
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Габариты, мм
|3400x1200x2100
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Размер пильной ленты, мм
|41x1.3x6030
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Макс. диаметр заготовки, мм
|530
Модель MBS-2128DAS представляет собой ленточнопильный станок, используемый для промышленной обработки заготовок большого диаметра, распила заготовок прямоугольного профиля. Станок изготовлен по европейскому типу, с поворотной рамой. Конструкция станка позволяет осуществлять поворот консоли вправо и влево на углы в диапазоне 0-60 градусов, в зависимости от технологического процесса. Максимально допустимый диаметр заготовок, обрабатываемых на станке под углом 90 градусов, составляет 530 мм. Под углами 45 градусов на станке возможно пиление круглых заготовок диаметром – 480, 490 мм. Поворот консоли на 60 градусов позволяет выполнять пиление металлических заготовок диаметром 335 мм. Оборудование позволяет выполнять весь цикл обработки в полуавтоматическом режиме.
Особенности:
- станок конструкции европейского типа;
- полуавтоматический режим;
- для работы используется полотно шириной 41 мм;
- полный цикл обработки;
- механизм поворота консоли вправо и влево на 60 0;
- наличие тензометра для определения силы натяжения полотна;
- вариатор для регулировки скорости движения ленточного полотна;
- система гидравлики;
- наличие гидравлических тисков;
- система подачи СОЖ в зону резания и на направляющие.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 41х1,3х6030 мм, 3/4 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Гидравлическая система подъема опускания пильной рамы;
- Система подвода СОЖ;
- Гидравлические быстрозажимные тиски.