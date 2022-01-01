JET MBS-56CS Ленточнопильный станок

Модель MBS-56CS представляет собой ленточнопильный станок, рассчитанный на массовое серийное производство, используемый в домашних условиях для индивидуальной работы. Конструкция станка выполнена по европейскому типу, с поворотной рамой. Поворот рамы в нужное положение осуществляется при помощи шкалы, в диапазоне -45 – 60 градусов. Для удобства работы в конструкции станка предусмотрено установка тисков в двух положениях. Основная особенность этой модели - наличие системы гидроразгрузки, обеспечивающей плавность и легкость опускания и подымания консоли. С помощью гидроцилиндра регулируется прижимное усилие пильной рамы, скорость подачи рамы на обрабатываемую заготовку. Модель предназначена для распила круглых заготовок максимальным диаметром 125 мм.

Особенности:

европейский тип;

наличие системы гидроразгрузки;

функция автоматического отключения по окончанию работы;

смена скорости движения полотна – переустановка ремня передачи;

тиски имеют быстропереставляемую подвижную губку;

возможность установки тисков в двух положения.

наличие тумбы. Комплектация: