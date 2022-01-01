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JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_177
    JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-56CS Ленточнопильный станок

      JET MBS-56CS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_177

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		80
      Габариты, мм
      		1050x560x1500
      Высота стола, мм
      		755
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65x1640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-56CS представляет собой ленточнопильный станок, рассчитанный на массовое серийное производство, используемый в домашних условиях для индивидуальной работы. Конструкция станка выполнена по европейскому типу, с поворотной рамой. Поворот рамы в нужное положение осуществляется при помощи шкалы, в диапазоне -45 – 60 градусов. Для удобства работы в конструкции станка предусмотрено установка тисков в двух положениях. Основная особенность этой модели - наличие системы гидроразгрузки, обеспечивающей плавность и легкость опускания и подымания консоли. С помощью гидроцилиндра регулируется прижимное усилие пильной рамы, скорость подачи рамы на обрабатываемую заготовку. Модель предназначена для распила круглых заготовок максимальным диаметром 125 мм.

        Особенности:

        • европейский тип;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • функция автоматического отключения по окончанию работы;
        • смена скорости движения полотна – переустановка ремня передачи;
        • тиски имеют быстропереставляемую подвижную губку;
        • возможность установки тисков в двух положения.
        • наличие тумбы.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 13x0,65x1640 мм, 10/14 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Закрытая подставка.