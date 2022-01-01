JET MBS-56CS Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|80
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Габариты, мм
|1050x560x1500
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Высота стола, мм
|755
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Размер пильной ленты, мм
|13x0.65x1640
Модель MBS-56CS представляет собой ленточнопильный станок, рассчитанный на массовое серийное производство, используемый в домашних условиях для индивидуальной работы. Конструкция станка выполнена по европейскому типу, с поворотной рамой. Поворот рамы в нужное положение осуществляется при помощи шкалы, в диапазоне -45 – 60 градусов. Для удобства работы в конструкции станка предусмотрено установка тисков в двух положениях. Основная особенность этой модели - наличие системы гидроразгрузки, обеспечивающей плавность и легкость опускания и подымания консоли. С помощью гидроцилиндра регулируется прижимное усилие пильной рамы, скорость подачи рамы на обрабатываемую заготовку. Модель предназначена для распила круглых заготовок максимальным диаметром 125 мм.
Особенности:
- европейский тип;
- наличие системы гидроразгрузки;
- функция автоматического отключения по окончанию работы;
- смена скорости движения полотна – переустановка ремня передачи;
- тиски имеют быстропереставляемую подвижную губку;
- возможность установки тисков в двух положения.
- наличие тумбы.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 13x0,65x1640 мм, 10/14 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи;
- Закрытая подставка.