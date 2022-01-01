JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В

Модель MBS-708CSТ является ленточнопильным станком, выполненным по европейскому типу, с поворотной рамой. Станок оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающий легкое поднятие и опускание тяжелой, литой консоли. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие пильной рамы на обрабатываемую заготовку. Ленточный станок предназначен для использования в заводских условиях, для массового серийного производства и мелких ремонтных работ. Конструкция рассчитана на распил круглых заготовок максимальный диаметром 175 мм. Поворот рамы осуществляется в соответствии с показаниями шкалы, в диапазоне 0-60 градусов.

Особенности:

модель европейского типа;

наличие 2-х скоростей движения ленточного полотна;

система гидроразгрузки;

наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;

тензометр, определяющий силу натяжения полотна;

автоматическое отключение по окончанию распила;

модель имеет быстрозажимные тиски;

тумба в комплекте. Комплектация: