JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
Арт. jet_179
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|190
|
Габариты, мм
|1280x550x1480
|
Размер пильной ленты, мм
|20x0.9x2085
|
Макс. диаметр заготовки, мм
|175
Модель MBS-708CSТ является ленточнопильным станком, выполненным по европейскому типу, с поворотной рамой. Станок оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающий легкое поднятие и опускание тяжелой, литой консоли. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие пильной рамы на обрабатываемую заготовку. Ленточный станок предназначен для использования в заводских условиях, для массового серийного производства и мелких ремонтных работ. Конструкция рассчитана на распил круглых заготовок максимальный диаметром 175 мм. Поворот рамы осуществляется в соответствии с показаниями шкалы, в диапазоне 0-60 градусов.
Особенности:
- модель европейского типа;
- наличие 2-х скоростей движения ленточного полотна;
- система гидроразгрузки;
- наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
- тензометр, определяющий силу натяжения полотна;
- автоматическое отключение по окончанию распила;
- модель имеет быстрозажимные тиски;
- тумба в комплекте.
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки);
- Закрытая подставка с системой подачи СОЖ;
- Быстрозажимные тиски;
- Автоматическое отключение после окончания распила.