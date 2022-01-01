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JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
    Арт. jet_179
    JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
    JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
      JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В
      JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В

      JET MBS-708CST Ленточнопильный станок 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_179

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		190
      Габариты, мм
      		1280x550x1480
      Размер пильной ленты, мм
      		20x0.9x2085
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		175
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-708CSТ является ленточнопильным станком, выполненным по европейскому типу, с поворотной рамой. Станок оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающий легкое поднятие и опускание тяжелой, литой консоли. Наличие гидроцилиндра создает необходимое прижимное усилие пильной рамы на обрабатываемую заготовку. Ленточный станок предназначен для использования в заводских условиях, для массового серийного производства и мелких ремонтных работ. Конструкция рассчитана на распил круглых заготовок максимальный диаметром 175 мм. Поворот рамы осуществляется в соответствии с показаниями шкалы, в диапазоне 0-60 градусов.

        Особенности:

        • модель европейского типа;
        • наличие 2-х скоростей движения ленточного полотна;
        • система гидроразгрузки;
        • наличие кнопки пуска на пульте и на рукоятке консоли;
        • тензометр, определяющий силу натяжения полотна;
        • автоматическое отключение по окончанию распила;
        • модель имеет быстрозажимные тиски;
        • тумба в комплекте.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Гидравлическая система подачи (система гидроразгрузки);
        • Закрытая подставка с системой подачи СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски;
        • Автоматическое отключение после окончания распила.