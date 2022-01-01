JET MBS-910CS Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок MBS-910CS представляет собой традиционную модель станков европейского типа, предназначенных для промышленного использования. Станок рассчитан на пиление круглых металлических заготовок под прямым углом максимально допустимого диаметра 225 мм. Особенности конструкции заключаются в возможностях поворота пильной рамы для обработки заготовок под разными углами. Угол поворота пильной рамы вправо составляет 60 градусов. Максимальный диаметр заготовки для распила под углом 45 градусов составляет 160 мм, при установке консоли под углом 60 градусов – 90 мм. Станок MBS-910CS оборудован системой гидроразгрузки, с помощью которой осуществляется опускание консоли. Поднятие консоли обеспечивается оператором с помощью работы пружины–компенсатора. Наличие гидроцилиндра позволяет регулировать скорость подачи рамы в зону резания.

Особенности:

модель европейского типа;

система гидроразгрузки;

вариативное изменение скорости движения полотна за счет изменения количества полюсов;

диапазон поворота консоли вправо 0-60 0 ;

быстрозажимные механические тиски;

наличие тензометра;

система подачи СОЖ.