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JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_187
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок

      JET MBS-910CS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_187

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		220
      Габариты, мм
      		1500x1000x1750
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2455
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		225
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок MBS-910CS представляет собой традиционную модель станков европейского типа, предназначенных для промышленного использования. Станок рассчитан на пиление круглых металлических заготовок под прямым углом максимально допустимого диаметра 225 мм. Особенности конструкции заключаются в возможностях поворота пильной рамы для обработки заготовок под разными углами. Угол поворота пильной рамы вправо составляет 60 градусов. Максимальный диаметр заготовки для распила под углом 45 градусов составляет 160 мм, при установке консоли под углом 60 градусов – 90 мм. Станок MBS-910CS оборудован системой гидроразгрузки, с помощью которой осуществляется опускание консоли. Поднятие консоли обеспечивается оператором с помощью работы пружины–компенсатора. Наличие гидроцилиндра позволяет регулировать скорость подачи рамы в зону резания.

        Особенности:

        • модель европейского типа;
        • система гидроразгрузки;
        • вариативное изменение скорости движения полотна за счет изменения количества полюсов;
        • диапазон поворота консоли вправо 0-60 0 ;
        • быстрозажимные механические тиски;
        • наличие тензометра;
        • система подачи СОЖ.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2455 мм, 5/8 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Гидравлическая система подачи;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски.