JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок

Модель MBS-910CSD представляет собой традиционный тип ленточнопильного станка европейского типа, эффективная работа которого достигается за счет широкого диапазона поворота консоли. Конструкция станка позволяет менять положение пильной рамы влево, в диапазоне 0-45 градусов, вправо допускается поворот на 60 градусов. Станок предназначается для пиления круглых металлических заготовок в заводских условиях. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 225 мм. При повороте пильной рамы вправо под углом 60 градусов максимально допустимый диаметр распила составляет 90 градусов.

Модель MBS-910CSD имеет систему гидроразгрузки, позволяющей обеспечить плавное опускание консоли в рабочую зону, необходимое прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Гидроцилиндр позволяет регулировать вручную скорость подачи консоли. Для поднятия пильной рамы в конструкции использована пружина, действие которой компенсирует усилия оператора.

Особенности:

конструкция станка по европейскому типу;

наличие системы гидроразгрузки;

двухскоростной режим движения полотна на счет смены полярности двигателя;

диапазон поворота консоли вправо 0-60 0 , влево 0-45 0

наличие быстрозажимных механических тисков;

тензометр для определения силы натяжения полотна;

наличие пружины-компенсатора;

система подачи СОЖ.