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JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
    Арт. jet_188
    JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок

      JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_188

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		260
      Габариты, мм
      		1350x700x1326
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2455
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		225
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель MBS-910CSD представляет собой традиционный тип ленточнопильного станка европейского типа, эффективная работа которого достигается за счет широкого диапазона поворота консоли. Конструкция станка позволяет менять положение пильной рамы влево, в диапазоне 0-45 градусов, вправо допускается поворот на 60 градусов. Станок предназначается для пиления круглых металлических заготовок в заводских условиях. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 225 мм. При повороте пильной рамы вправо под углом 60 градусов максимально допустимый диаметр распила составляет 90 градусов. 

        Модель MBS-910CSD имеет систему гидроразгрузки, позволяющей обеспечить плавное опускание консоли в рабочую зону, необходимое прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Гидроцилиндр позволяет регулировать вручную скорость подачи консоли. Для поднятия пильной рамы в конструкции использована пружина, действие которой компенсирует усилия оператора.

        Особенности:

        • конструкция станка по европейскому типу;
        • наличие системы гидроразгрузки;
        • двухскоростной режим движения полотна на счет смены полярности двигателя;
        • диапазон поворота консоли вправо 0-60 0 , влево 0-45 0
        • наличие быстрозажимных механических  тисков;
        • тензометр для определения силы натяжения полотна;
        • наличие пружины-компенсатора;
        • система подачи СОЖ.
         Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2455мм, 5/8 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система гидроразгрузки;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке.