JET MBS-910CSD Ленточнопильный станок
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|260
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Габариты, мм
|1350x700x1326
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x2455
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Макс. диаметр заготовки, мм
|225
Модель MBS-910CSD представляет собой традиционный тип ленточнопильного станка европейского типа, эффективная работа которого достигается за счет широкого диапазона поворота консоли. Конструкция станка позволяет менять положение пильной рамы влево, в диапазоне 0-45 градусов, вправо допускается поворот на 60 градусов. Станок предназначается для пиления круглых металлических заготовок в заводских условиях. Максимально допустимый диаметр заготовок для пиления составляет 225 мм. При повороте пильной рамы вправо под углом 60 градусов максимально допустимый диаметр распила составляет 90 градусов.
Модель MBS-910CSD имеет систему гидроразгрузки, позволяющей обеспечить плавное опускание консоли в рабочую зону, необходимое прижимное усилие на обрабатываемую заготовку. Гидроцилиндр позволяет регулировать вручную скорость подачи консоли. Для поднятия пильной рамы в конструкции использована пружина, действие которой компенсирует усилия оператора.
Особенности:
- конструкция станка по европейскому типу;
- наличие системы гидроразгрузки;
- двухскоростной режим движения полотна на счет смены полярности двигателя;
- диапазон поворота консоли вправо 0-60 0 , влево 0-45 0
- наличие быстрозажимных механических тисков;
- тензометр для определения силы натяжения полотна;
- наличие пружины-компенсатора;
- система подачи СОЖ.
- Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2455мм, 5/8 TPI;
- Регулируемый концевой упор;
- Автоматический выключатель окончания распила;
- Система гидроразгрузки;
- Закрытая подставка с системой СОЖ;
- Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке.