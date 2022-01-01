JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок

Станок MBS-910CSDV представляет собой традиционную модель ленточнопильного станка европейского типа, предназначенного для пиления круглых заготовок большого диаметра. Модель используется в заводских условиях, имеет ряд конструктивных особенностей. Конструкция позволяет менять положение консоли влево на 45 0, вправо допускается выполнять поворот рамы на 60 градусов. Максимальный диаметр заготовок допустимый для пиления составляет 225 мм. При правом повороте на 60 градусов максимально допустимый диаметр распила составляет 90 градусов.

Ленточнопильный станок MBS-910CSDV оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающей плавное опускание консоли в рабочую зону, необходимую скорость подачи консоли. Гидроцилиндр позволяет регулировать силу прижимного усилия рамы на обрабатываемую заготовку. Поднятие рамы по окончанию работы осуществляется вручную, используя усилие пружины-компенсатора.

Особенности:

станок европейского типа;

поворот консоли вправо на 60 градусов, влево на 45 градусов;

изменение скорости движения полотна за счет частного преобразователя;

система гидроразгрузки;

тензометр для установки силы натяжения полотна;

оборудование для подачи СОЖ;

быстрозажимные тиски;

пружина – компенсатор. Комплектация: