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JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    Арт. jet_189
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
    JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок
      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок

      JET MBS-910CSDV Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_189

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		320
      Габариты, мм
      		1350x700x1326
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2455
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		225
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок MBS-910CSDV представляет собой традиционную модель ленточнопильного станка европейского типа, предназначенного для пиления круглых заготовок большого диаметра. Модель используется в заводских условиях, имеет ряд конструктивных особенностей. Конструкция позволяет менять положение консоли влево на 45 0, вправо допускается выполнять поворот рамы на 60 градусов. Максимальный диаметр заготовок допустимый для пиления составляет 225 мм. При правом повороте на 60 градусов максимально допустимый диаметр распила составляет 90 градусов. 

        Ленточнопильный станок MBS-910CSDV оборудован системой гидроразгрузки, обеспечивающей плавное опускание консоли в рабочую зону, необходимую скорость подачи консоли. Гидроцилиндр позволяет регулировать силу прижимного усилия рамы на обрабатываемую заготовку. Поднятие рамы по окончанию работы осуществляется вручную, используя усилие пружины-компенсатора.

        Особенности:

        • станок европейского типа;
        • поворот консоли вправо на 60 градусов, влево  на 45 градусов;
        • изменение скорости движения полотна за счет частного преобразователя;
        • система гидроразгрузки;
        • тензометр для установки силы натяжения полотна;
        • оборудование для подачи СОЖ;
        • быстрозажимные тиски;
        • пружина – компенсатор.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2455мм, 5/8 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Система гидроразгрузки;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Быстрозажимные тиски с перемещением параллельно заготовке;
        • Плавная регулировка скорости вращения ленточного полотна.