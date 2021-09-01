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JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
5.0
1
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_192
    5.0
    1
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
    JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок
      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок

      JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		315
      Габариты, мм
      		1770x890x1800
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x2460
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		227
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Модель представляет собой ленточнопильный станок, применяемый для массового серийного производства. Станок имеет конструкцию европейского типа, обеспечивает полуавтоматический режим обработки заготовок. Модель оснащена консолью рассчитанной на поворот вправо на 60 градусов и в левую сторону на 45 градусов, позволяя осуществлять распил заготовок в широком диапазоне. Максимально допустимый диаметр заготовки для распила под прямым углом составляет 227 мм. Модель оборудована системой управления, обеспечивающей полуавтоматический режим работы. Наличие системы гидравлики позволяет контролировать опускание и поднятие пильной рамы, регулировать силу прижима рамы на обрабатываемую заготовку. В конструкции присутствует приспособление, контролирующее высоту подъема консоли по окончанию распила, сокращая холостой ход консоли.

        Особенности:

        • модель полуавтомат, конструкция европейского типа;
        • диапазон поворота консоли вправо на 0-600, влево на 0- 450;
        • полный цикл пиления заготовок;
        • ролик для подачи заготовок;
        • контроль ошибок на дисплее;
        • гидравлические тиски;
        • тензометр, определяющий силу натяжения полотна.
        Комплектация:
        • Биметаллическое ленточное полотно 27 х 0,9 х 2460 мм 4/6 TPI;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Автоматический выключатель окончания распила;
        • Автоматический подъем пильной рамы;
        • Гидравлические тиски;
        • Закрытая подставка с системой СОЖ;
        • Выносная педаль с аварийной кнопкой.