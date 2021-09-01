JET MBS-910VDAS Ленточнопильный станок

Модель представляет собой ленточнопильный станок, применяемый для массового серийного производства. Станок имеет конструкцию европейского типа, обеспечивает полуавтоматический режим обработки заготовок. Модель оснащена консолью рассчитанной на поворот вправо на 60 градусов и в левую сторону на 45 градусов, позволяя осуществлять распил заготовок в широком диапазоне. Максимально допустимый диаметр заготовки для распила под прямым углом составляет 227 мм. Модель оборудована системой управления, обеспечивающей полуавтоматический режим работы. Наличие системы гидравлики позволяет контролировать опускание и поднятие пильной рамы, регулировать силу прижима рамы на обрабатываемую заготовку. В конструкции присутствует приспособление, контролирующее высоту подъема консоли по окончанию распила, сокращая холостой ход консоли.

Особенности:

модель полуавтомат, конструкция европейского типа;

диапазон поворота консоли вправо на 0-600, влево на 0- 450;

полный цикл пиления заготовок;

ролик для подачи заготовок;

контроль ошибок на дисплее;

гидравлические тиски;

тензометр, определяющий силу натяжения полотна. Комплектация: