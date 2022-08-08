Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
    Арт. jet_317
    5.0
    1
    Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
    Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
      Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
      Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В

      Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		90
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 - малогабаритный агрегат для аккуратного распила металлических заготовок. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок. Тиски на корпусе станка служат для фиксации обрабатываемой заготовки, что положительно отражается на качестве всей работы.

        Преимущества

        • Закаленная и отшлифованная червячная пара для длительной работы
        • Поворот отрезной головки на угол от 0° до 45° вправо и влево
        • Быстрозажимные тиски
        • Регулируемый концевой упор для серийных работ
        • Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок
        • Рукоятка с выключателем управления двигателя
        • 2 скорости резания
        • Встроенная система подачи СОЖ