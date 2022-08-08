Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 400В
Арт. jet_317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|90
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Напряжение сети, В
|380
Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 - малогабаритный агрегат для аккуратного распила металлических заготовок. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок. Тиски на корпусе станка служат для фиксации обрабатываемой заготовки, что положительно отражается на качестве всей работы.
Преимущества
- Закаленная и отшлифованная червячная пара для длительной работы
- Поворот отрезной головки на угол от 0° до 45° вправо и влево
- Быстрозажимные тиски
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок
- Рукоятка с выключателем управления двигателя
- 2 скорости резания
- Встроенная система подачи СОЖ