Дисковый отрезной станок Jet MCS-315

Преимущества

Станок рассчитан для длительной работы

Механизм поворота отрезной головки вправо и влево в диапазоне 0-45

Двухскоростной режим работы двигателя

Наличие в конструкции быстрозажимных тисков

Имеется концевой упор для выполнения пиления однотипных заготовок

Рукоятка с кнопкой выключения, включения двигателя

Система подачи СОЖ

Система защиты работы двигателя от перегрева

Модель MCS-315 является дисковым отрезным станком, предназначенным для промышленного использования. Станок выполняет пиление металлических заготовок круглой формы, металлических профилей различной площади сечения для серийного производства. Конструкция станка имеет ряд особенностей, выгодно отличающих от однотипного оборудования. Модель оборудована поворотной отрезной головкой, способной поворачиваться влево и вправо на различные углы, в диапазоне 0-45. Отшлифованная червячная пара обеспечивает длительность обработки, надежную эксплуатацию станка в серийном производстве. Станок успешно справляется с пилением круглых заготовок под углом 90 0, максимальный диаметр которых составляет 100 мм и металлические профили сечением 120х70 мм. Выполнение пиления под углом 45 0 допускает обработку круглых заготовок диаметром 90 мм, прямоугольных профилей сечением 85х70 мм. Станок оборудован удобной ручкой управления, позволяющей оператору эффективно руководить производственным процессом. Станок MCS-315 имеет быстрозажимные тиски, позволяющие осуществлять серийную обработку заготовок одного типа. Качество обработки, высокая производительность работ обеспечивается наличием упора, с помощью которого регулируется длина заготовок при серийных работах. Модель MCS-315 оборудована экономичным асинхронным электродвигателем, мощность которого составляет 1,7 кВт. Двигатель приводится в действие от сети напряжением 380 В, имеет возможность работать в режиме 2-х скоростей вращения пильного диска. В зависимости от жесткости материала, размера заготовки станок работает на скоростях 42 и 84 об/мин. Станок оборудован кнопкой экстренного выключения. Имеется система подачи СОЖ, обеспечивающей капельную подачу охлаждающей жидкости на пильный диск. Вместе с подставкой вес станка составляет 120 кг.