Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
Арт. Ю00000027744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Назначение
|металл
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Длина, мм
|2362
- Полотно биметаллическое Jet M42 (20x0.9x2362 мм, 10/14 TPI) для ленточных станков по металлу JET HVBS-712K/HVBS-812K/MBS-712. Предназначено для распила твердых металлов и тонкостенных заготовок.
Преимущества
- Материал режущих зубьев – быстрорежущая сталь М42
- Шаг переменный - от 10 до 14 зубьев на дюйм