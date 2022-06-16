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Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
5.0
2
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
    Арт. Ю00000027744
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
    Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
    Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
    Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
      Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
      Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
      Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)
      Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)

      Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027744
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Назначение
      		металл
      Длина, мм
      		2362
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно биметаллическое Jet M42 (20x0.9x2362 мм, 10/14 TPI) для ленточных станков по металлу JET HVBS-712K/HVBS-812K/MBS-712. Предназначено для распила твердых металлов и тонкостенных заготовок.

        Преимущества

        • Материал режущих зубьев – быстрорежущая сталь М42
        • Шаг переменный - от 10 до 14 зубьев на дюйм