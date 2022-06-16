Пильное полотно Jet M42 (20x0.9x2362 мм, для станка HVBS-712K/MBS-712K)

Преимущества

Материал режущих зубьев – быстрорежущая сталь М42

Шаг переменный - от 10 до 14 зубьев на дюйм

Полотно биметаллическое Jet M42 (20x0.9x2362 мм, 10/14 TPI) для ленточных станков по металлу JET HVBS-712K/HVBS-812K/MBS-712. Предназначено для распила твердых металлов и тонкостенных заготовок.